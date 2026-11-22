Н ай-малко 14 души може все още да са блокирани под отломките на жилищна сграда, поразена тази сутрин в района на Киев. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".
Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок
„Част от пететажен жилищен блок се срути след руска атака с дронове. Благодаря на спешните служби, че действаха бързо. Девет души вече са евакуирани, а пожарът е овладян“, написа Зеленски в социалната мрежа X.
Since this morning, a search and rescue operation has been underway in Dymer, Kyiv region. Part of a five-story apartment building has collapsed following a Russian drone attack. I thank our first responders for acting quickly: nine people have already been evacuated, and the fire has been contained. But unfortunately, people may still be trapped under the rubble – 14 people remain unaccounted for. All necessary services are working at the scene. A child was also injured in a Russian strike with guided aerial bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. Overall, 20 regions of Ukraine have come under Russian attack this week. Russia launched around 2,700 drones, nearly 1,460 aerial bombs, and 165 missiles of various types at them. A significant number were ballistic missiles, including North Korean ones, which the Russians are constantly helping Pyongyang modernize to improve their accuracy. Against this backdrop, it is particularly difficult to understand the delays in supplying anti-ballistic interceptors to Ukraine. We need to strengthen our defense. It is very important that America authorize the transfer of missiles for Patriot systems that our partners have already paid for under PURL. It is also important to continue contributions to the PURL program, which is our main source of anti-ballistic interceptors. Thank you to everyone who is helping with this.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2026
Местните власти съобщиха за двама ранени, сред които и млад мъж.
Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок
Кадри, разпространени от службите за спешна помощ, показват спасители, които претърсват голяма купчина отломки. На тях се вижда и как жители напускат повредената сграда с помощта на стълби и кран.
- Петима ранени при атаки с дронове в Краснодарския край
Междувременно руските власти съобщиха, че петима души са пострадали при украински атаки с дронове срещу Краснодарския край през нощта.
Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски
По данни на местните власти четирима от ранените са в селището Афипски, където се намира петролна рафинерия. Обектът е бил атакуван многократно от Украйна през последните месеци.