П разнотата на космоса може да не е най-нискоенергийното състояние на Вселената: физиците предполагат, че пространството може да премине в друго състояние с още по-ниско енергийно ниво.

Ако подобен преход е възможен, той би могъл фундаментално да промени законите на физиката и да унищожи всичко във Вселената, според New Scientist.

Какво е фалшив вакуум и защо може да се „срине“?

Учените обясняват този процес с примера за яйце, поставено в дълбока купа. То се намира в стабилна позиция, въпреки че би могло да се окаже още по-ниско – на пода. За да стигне дотам, яйцето ще трябва да преодолее ръба на купата.

Във физиката това състояние се нарича фалшив вакуум: то изглежда стабилно, но теоретично може да премине в състояние с по-ниска енергия, известно като истински вакуум.

Преходът на Вселената в състояние с по-ниска енергия се нарича разпад на вакуума. Той би могъл да настъпи чрез квантово тунелиране – явление, при което частица преминава през енергийна бариера, без да получава допълнителна енергия.

В резултат на това в космоса може да се образува миниатюрен мехур от нов вакуум, в който свойствата на материята и пространството биха били напълно различни от тези в нашата Вселена.

Защо подобен мехур би бил опасен?

Това, което ще се случи след това, зависи от вътрешните свойства на това образувание.

Ако повърхностното напрежение на мехура е твърде силно, а енергийната разлика – твърде малка, той би колабирал незабавно и би изчезнал без последствия.

Ако обаче разполага с достатъчно енергия, микроскопичният мехур би започнал да се разширява бързо във всички посоки със скоростта на светлината, поглъщайки материята и унищожавайки всяко квантово поле по пътя си.

Според компютърни симулации реалността вътре в такова образувание би колабирала напълно и пространството, каквото го познаваме, би престанало да съществува.

Най-плашещият аспект е, че мехурът би се движил със скоростта на светлината. Това означава, че дори няма да имаме време да забележим приближаващата катастрофа или да изпитаме страх – унищожението би настъпило мигновено.

Как учените се опитват да определят реалното ниво на риск

Невъзможно е тази теория да бъде тествана директно в лаборатория, затова физиците се опитват да оценят стабилността на Вселената чрез прецизни измервания и изчисления. По-конкретно те изучават масата на Хигс бозона и други фундаментални свойства на материята.

Наличните данни предполагат, че нашата Вселена може да се намира в нестабилно състояние, но неточностите при измерванията към момента пречат на учените да стигнат до окончателно заключение.

Друга област на изследване включва търсенето на възможни следи от миниатюрни мехури на нов вакуум, които теоретично биха могли да се образуват при сблъсъци на черни дупки. Една от хипотезите гласи, че подобни мехури биха могли да навлязат в черни дупки, преди да успеят да се разширят.

В бъдеще учените се надяват да открият косвени доказателства за този процес, по-специално чрез радиацията, свързана с изпаряването на първичните черни дупки.

В същото време физиците подчертават, че няма причина за притеснение относно този хипотетичен сценарий – дори и изобщо да е възможен, човечеството не би могло да му повлияе по никакъв начин.