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Мартин и Николета са първите звездни шампиони на “Игри на волята”

П обедителите в първия звезден турнир на „Игри на волята“ - Мартин Кънев и Николета Кръстева, са гости в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка.

Мартин и Николета продължиха победния си ход в звездната надпревара на “Игри на волята”

Николета отговаря на въпроса дали Раду ѝ е предлагал пари, за да загуби битка.

Двамата шампиони се връщат към финала срещу Ваня Запрянова и Светлин Митев.

Мартин говори за личния си живот и отношенията с дългогодишната си приятелка Елена.

Гостите коментират любовните истории в осмия сезон на „Игри на волята“ и правят прогнози за развитието на надпреварата.

Предложил ли е Раду пари на Николета?

Един от най-провокативните моменти в разговора е въпросът дали Раду се е опитал да повлияе на представянето на Николета чрез финансово предложение, за да загуби битка.

Пред Генерал Ръждавичка Николета коментира слуха, който предизвика интерес сред почитателите на риалити формата. Става дума за действителен опит за подкуп или за шега между участниците? Отговорът ѝ е сред акцентите в новия епизод.

Темата поставя и въпроса за границите на спортсменството в състезание, в което победата носи не само признание, но и сериозна награда.

Мартин и Николета са първите звездни шампиони на “Игри на волята”

Как се стигна до победата на Мартин и Николета

Двамата шампиони се връщат към решаващата битка срещу Ваня Запрянова и Светлин Митев в турнира LactoFlor – „Битка на звездите“.

Мартин и Николета спечелиха оспорвания финал и си поделиха наградата от 20 000 евро. Въпреки преднината на съперниците им при последния логически елемент, Ваня и Светлин допуснаха ключова грешка малко преди финала.

Гостите обсъждат и напрежението извън Арената, подкрепата, която са получили от други участници, както и отношението към техните съперници. Двамата коментират дали негативните настроения срещу Ваня и Светлин са повлияли на атмосферата около финалния сблъсък.

Победата има и специално значение за Николета: тя стана първата жена, спечелила „Игри на волята“.

Раду от „Игри на волята“ за предателствата, доверието и отношенията извън Арената

Любовният живот на шампионите

Разговорът със Симона Ръждавичка преминава и към личните отношения на двамата победители.

Мартин отговаря на въпросите дали продължава връзката си с дългогодишната му приятелка Елена и дали в живота му има нова жена. Николета също споделя подробности за отношенията с партньора си.

Вълнуващ обрат класира Мартин и Николета за следващия етап на звездната надпревара в “Игри на волята”

Гостите коментират и любовните интриги в осмия сезон на „Игри на волята“. Сред темите са разкритията на Елица за отношенията между Алекса и Сапунджиева, както и признанието на Йордан за целувките с Александра.

Мартин и Николета обсъждат още представянето на Боян, близнаците и останалите участници, които продължават борбата за победата. Те споделят и прогнозите си за развитието на сезона.

Предлагал ли е Раду пари на Николета, за да загуби битка, и какво се случва в любовния живот на двамата шампиони? Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!