Руското Министерство на отбраната съобщи за удар с дронове по сухотоварен кораб в Черно море, североизточно от Одеса.

Според Москва плавателният съд е превозвал товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

Не се съобщават името и флагът на кораба, нито информация за щети и пострадали членове на екипажа.

Руското военно ведомство обяви и за поразени обекти от пристанищната инфраструктура в Килия, Одеска област.

По данни на руската страна е атакувана и електрическата подстанция „Правобережная“ с напрежение 330 киловолта в Запорожие.

Твърденията на Москва за предназначението на поразените обекти и товара на кораба не са независимо потвърдени.

Руските въоръжени сили са нанесли удар с безпилотни апарати по сухотоварен кораб в Черно море през нощта срещу неделя, 22 ноември. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.

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Според информацията на военното ведомство плавателният съд се е намирал в морската акватория североизточно от Одеса и е превозвал товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

Москва не уточнява името на кораба, под какъв флаг е плавал и какви щети са нанесени при удара. Не се съобщава и за евентуални загинали или пострадали сред членовете на екипажа.

Руското Министерство на отбраната обяви също, че са атакувани обекти от пристанищната инфраструктура в Килия, Одеска област. Според твърденията на Москва те са били използвани за доставки на военно оборудване и други товари за украинската армия.

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Удар по енергийна инфраструктура в Запорожие

По информация на руското издание „Комерсант“ руските дронове са атакували и енергийни и логистични обекти на украинска територия.

Сред посочените цели е електрическата подстанция „Правобережная“ с напрежение 330 киловолта в Запорожие. Според руското военно ведомство тя е осигурявала електрозахранването на предприятия от украинската военна промишленост.

В съобщението си руското Министерство на отбраната определя пристанищните съоръжения и енергийната инфраструктура като приоритетни цели на военните операции. Тези твърдения за предназначението на обектите не са независимо потвърдени.

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Черно море става все по-рисково за търговското корабоплаване

Поредният руски доклад за удар по плавателен съд идва на фона на зачестилите атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура в Черно море. В началото на ноември Москва съобщи за удари по три товарни кораба край украинските пристанища Одеса и Черноморск. Тогава "Ройтерс" отбеляза, че не е успяла да потвърди независимо руските твърдения за товара на плавателните съдове.

На 1 октомври руският президент Владимир Путин заяви по време на заседание на дискусионния клуб „Валдай“, че руските сили са нанасяли удари по военни кораби и по плавателни съдове, които според Москва са превозвали военно имущество за Украйна. Той обвини Киев, че е започнал атаки срещу руски танкери и кораби с граждански товари, и посочи, че Русия е започнала да отговаря.

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След тристранната среща с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън на 19 ноември Путин заяви, че Москва няма да разглежда възможност за спиране на ударите по цели в Черно море и енергийната инфраструктура след атаките срещу Кримския мост.

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Продължаващите удари по кораби, пристанища и енергийни обекти увеличават рисковете за търговското корабоплаване в Черно море и за транспортните маршрути, свързани с украинския износ и внос.