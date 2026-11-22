С ериозно застудяване, валежи от дъжд и условия за заледявания се очакват от понеделник, 23 ноември. В сутрешните часове температурите ще падат под нулата, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Очаква ни слънчева неделя с температури до 18°, после идва рязко застудяване

От пътната агенция призовават шофьорите да подготвят автомобилите си за зимните условия и да пътуват само с подходящи за сезона гуми. Водачите трябва да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция, за да не се стига до пътни инциденти и блокиране на движението, което би затруднило и работата на снегопочистващата техника.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември, посочват от АПИ. Областните пътни управления и ангажираните с поддръжката дружества следят метеорологичните прогнози, за да могат своевременно да обработват пътните настилки. Особено внимание се отделя на проходите и високопланинските райони, където условията могат да се влошат по-бързо.

Къде да следим пътната обстановка

Актуална информация за състоянието на републиканските пътища гражданите и транспортните фирми могат да получават от сайта на АПИ - www.traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

Ограничения по АМ „Струма“

Между 23 и 27 ноември, в часовия интервал от 8:00 до 16:00 ч., ще се променя временно организацията на движение в 19-километров участък от автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил.

Причината е премахване на крайпътна растителност и почистване на дъждоприемни шахти. От АПИ призовават водачите да шофират внимателно и да спазват временната сигнализация в участъка.

БТА припомня, че дейностите са планирани за посочения период и часови диапазон.