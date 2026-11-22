О пасната фуга на Южната дъга на столичния Околовръстен път вече е ремонтирана. Това се случи след репортаж на NOVA, в който зрители сигнализираха за лошото състояние на съоръжението на моста над бул. „Симеоновско шосе“.
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Фугата беше дълбока над 50 сантиметра и широка повече от 20 сантиметра. Около нея имаше множество автомобилни части, включително тасове от гуми, а в близост - шахта без капак. Тогава пътният експерт инж. Ясен Ишев определи състоянието на съоръжението като аварийно и предупреди за висок риск от тежка катастрофа.
Затварят за ремонт част от Софийския околовръстен път утре
От Столичната община обясниха, че участъкът се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура“. По данни на общината тя настоява за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като е изпратила ново официално писмо до агенцията на 9 октомври 2026 г.