П исателят Георги Господинов получи наградата „Жан Моне“ за европейска литература за книгата си „Градинарят и смъртта“. Отличието му беше връчено на церемония на 21 ноември във френския град Коняк, в рамките на 39-ото издание на фестивала „Европейски литератури“. Романът е издаден във Франция от издателство „Галимар“ в превод на Мари Врина-Николов.

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Господинов е носител на 32-рата награда „Жан Моне“ за европейска литература.

Той беше избран сред трима финалисти от България, Ирландия и Италия.

Книгата разказва за последните месеци от живота на бащата на автора и за отношенията между баща и син.

Отличието е придружено от парична награда от 5000 евро.

Българският писател беше номиниран заедно с още осем европейски автори. Впоследствие романът му попадна в краткия списък заедно с произведенията на ирландския писател Джоузеф О'Конър и италианския автор Андреа Баяни.

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Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определи „Градинарят и смъртта“ като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“. Според него, макар смъртта да присъства в страниците на романа, книгата е посветена и на живота, паметта и предаването на опита между поколенията.

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За какво разказва „Градинарят и смъртта“

„Градинарят и смъртта“ е лична история за последните месеци от живота на бащата на писателя. В центъра на разказа е възрастен мъж, градинар, преминал през Втората световна война, комунистическия режим и промените след неговия край.

Книгата проследява преживяванията на сина, който се изправя пред загубата на своя баща. Градината се превръща в един от основните образи в произведението - място на грижа, търпение, памет и връзка с живота.

Френското издание на романа излиза през август 2025 г. под заглавието „Le Jardinier et la Mort“ от издателство „Галимар“. Преводът е дело на Мари Врина-Николов, която превежда и други произведения на Господинов.

Международното признание на Георги Господинов

Наградата „Жан Моне“ е поредното международно отличие за Георги Господинов. През 2023 г. той спечели Международната награда „Букър“ за романа си „Времеубежище“, преведен на английски от Анджела Родел. Така Господинов стана първият български писател, получил престижната литературна награда.

Сред другите му отличия е наградата „Ян Михалски“ за литература, присъдена през 2016 г. за „Физика на тъгата“.

Творбите на писателя са преведени на множество езици и са издавани в различни държави. Френските издания на книгите му също имат дългогодишно присъствие на местния литературен пазар.

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Какво представлява наградата „Жан Моне“

Наградата „Жан Моне“ за европейска литература е учредена през 1995 г. и се присъжда ежегодно на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.

Отличието се подкрепя от Департаментния съвет на Шарант и е придружено от парична премия от 5000 евро. Победителят се избира от жури, съставено от писатели, литературни критици и журналисти, с председател Жерар дьо Кортанз.

През 2025 г. наградата беше присъдена на френския писател Паскал Киняр за книгата му „Trésor caché“. С отличието през 2026 г. Георги Господинов стана 32-рият лауреат на литературния приз.