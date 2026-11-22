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Над 1000 са сигналите до омбудсмана за проблеми с „Топлофикация София“.

Най-много са жалбите за високи сметки и лошо качество на комуналните услуги, включително ВиК.

Задълженията на „Топлофикация София“, надхвърлящи милиард, не трябва да се компенсират чрез повишаване на цените за потребителите.

Омбудсманът настоява за подкрепа на домакинствата заради високите цени и за промени в помощите за деца с увреждания.

Делчева критикува липсата на достатъчно средства за образование и неизпълнението на целта за учителските заплати.

Продължават да постъпват сигнали за високи сметки и лошо качество на комуналните услуги. Най-много са жалбите, свързани с „Топлофикация“ и ВиК дружествата. Това заяви омбудсманът на Република България Велислава Делчева в ефира на NOVA.

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По думите ѝ в редица градове се събират подписи заради проблеми с водоснабдяването и канализацията. Недоволството е свързано както с липсата на необходимата инфраструктура, така и с качеството на питейната вода.

„Правото на качествена питейна вода е основно право на всеки гражданин. Затова призовавам управляващите да продължат в тази посока с ясен план за действие, за да знаят хората какви мерки се предприемат“, заяви Делчева.

Над 1000 жалби срещу „Топлофикация София“

Омбудсманът очаква броят на жалбите срещу „Топлофикация София“ да се увеличи. По думите ѝ вече са предприети стъпки от Столичната община и Министерството на енергетиката за проверка на дружеството.

„Министърът изнесе обезпокоителни данни за това, че „Топлофикация“ не изпълнява инвестиционните си планове, както и плановете за ремонти“, посочи Делчева.

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Тя отбеляза, че общината е предвидила изготвянето на анализ, и заяви, че вижда воля за решаване на проблема. В същото време подчерта, че задълженията на дружеството, които надхвърлят милиард, не могат да бъдат компенсирани за сметка на потребителите.

„Чрез вдигане на цените ние, гражданите, не можем да им решим проблема“, категорична е тя.

Над 1000 са сигналите, получени от омбудсмана само по темата за „Топлофикация София“. При конкретни оплаквания институцията се обръща към дружеството с искане за проверка. Когато бъде установено неправилно начисляване на по-висока сметка за парно, проблемът на потребителя може да бъде разрешен.

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Какви компенсации се обсъждат заради високите цени

Делчева коментира и възможностите за компенсации заради поскъпването. Тя припомни, че първоначално са били обявени помощи само за бизнеса, а тя е предложила намаляване на ДДС за битовите потребители.

По думите ѝ правителството все още не е взело предвид тази препоръка, но тя очаква да бъде обявен друг вариант за подкрепа на домакинствата.

По отношение на коледните добавки омбудсманът отново призова пенсиите поне да достигнат линията на бедност.

Децата с увреждания и личните асистенти

Делчева обърна внимание и на проблема с финансовата подкрепа за децата с увреждания. По думите ѝ над 90% от тях все още губят част от средствата си, когато ползват лични асистенти.

„Това за мен е абсолютно неприемливо и догодина ще настоявам тази практика да отпадне“, заяви тя.

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Критики към бюджета за 2027 г. и учителските заплати

Омбудсманът коментира и бюджета за 2027 г. Според нея в него са включени част от препоръките ѝ, отправени още при обсъждането на бюджета за 2026 г.

В същото време институцията продължава да получава сигнали за възнагражденията на служители в държавната администрация, съдебната система, училищата и детските ясли.

Делчева обърна специално внимание на учителските заплати. Според нея в бюджета за следващата година не е заложено достигането им до 125% от средната работна заплата, а общите средства за образование не са достатъчни.

Омбудсманът съобщи още, че институцията е изпратила запитвания до компетентните органи заради сигналите за скъпи ученически екскурзии. Ако не получи отговор в следващите седмици, ще поиска нова проверка.

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Насилието над деца и жени: акцент върху превенцията

Делчева коментира и насилието над деца и жени. Според нея превенцията трябва да започва от семейството и образованието.

„Трябва да започнем от семейството, където трябва да признаем, че имаме дефицити като родители. Трябва да обърнем огромно внимание на образованието и превенцията – децата да не насилват деца и мъжете да не насилват жени“, заяви тя.

По думите ѝ държавата трябва да има ясна политика за връщането на извършителите в обществото.

В края на разговора омбудсманът призова гражданите да се включат в мотошествието под надслов „Домът е обич, а не страх“, което се организира в 11:30 ч. в градинката между Софийския университет и парламента.

„Домът трябва да бъде място, в което да се чувстваме в безопасност, а не да се страхуваме“, подчерта Делчева.