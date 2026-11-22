38-годишен мъж от Бургас загина при тежък пътен инцидент през нощта на пътя между Ахелой и Бургас.

По първоначална информация мъжът първо катастрофирал, като автомобилът му се ударил в мантинелата. Той излязъл от колата, за да огледа щетите, но бил блъснат от преминаващ автомобил, предаде NOVA.

Тежка катастрофа с жертва край Бургас

Малко след това пострадалият бил прегазен и от втора кола, управлявана от жена. Мъжът е загинал на място.

Водачът на първия автомобил, който е блъснал мъжа, се издирва от полицията.

До приключване на огледа на местопроизшествието участъкът между Ахелой и Каменар остава затворен за движение.