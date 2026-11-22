Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е разпоредил нови ограничения върху военните контакти с Канада.

Пентагонът уверява, че указанията не засягат обмена на разузнавателна информация, НОРАД и сътрудничеството в НАТО.

Канадският министър на отбраната заяви, че не е забелязал промяна в работата на двете армии.

Според американски сенатор ограниченията се отнасят основно до срещи на висши военни и участието в конференции и обществени събития.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е наложил нови ограничения върху военното сътрудничество с Канада, съобщава „Франс прес“ (АФП). Междувременно Пентагонът обяви, че пренасочва двустранните отношения към приоритетите на американската отбрана.

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Хегсет е издал съответната директива в поверителен меморандум, разпространен миналата седмица. Засега точният обхват на ограниченията не е ясен. Вестник „Вашингтон пост“, който първи съобщи за документа, уточнява, че не е разполагал с копие от него.

„Министерството на войната предприема стъпки, за да гарантира, че контактите му с Канада допринасят за постигането на конкретни американски отбранителни цели и в крайна сметка подкрепят обновяването на двустранните отношения в сферата на отбраната“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

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По думите му Вашингтон поставя акцент върху възможностите за сътрудничество в укрепването на отбраната на американския континент. Същевременно САЩ ще продължат да подкрепят способността на Канада да изпълнява ангажиментите си към НАТО.

Парнел уточни, че новите указания не засягат обмена на разузнавателна информация, съвместното командване за въздушно-космическа отбрана на Северна Америка (НОРАД), както и сътрудничеството в рамките на НАТО.

Какво ще се промени във военните отношения

Пълният обхват на ограниченията остава неясен, но изявления на американски и канадски представители дават допълнителна представа за възможните им последици.

Американският сенатор републиканец Майк Раундс заяви на Международния форум за сигурност в Халифакс, че указанията ограничават срещите на американски висши военни с канадски колеги до теми, които допринасят за целите на американското министерство на отбраната. По думите му американските военни представители ще трябва да искат разрешение, преди да участват в конференции на канадски аналитични центрове или в обществени събития.

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Раундс подчерта, че меморандумът не засяга военните операции, НОРАД, НАТО или разузнавателния съюз „Петте очи“, в който членуват САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия.

Канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че не е запознат със съдържанието на документа и не е забелязал промяна в сътрудничеството между двете армии. Той определи ситуацията като обичайна работа и посочи, че контактите в областта на отбраната, сигурността и разузнаването продължават.

Това уточнение е важно, тъй като засега няма публично потвърждение за прекъсване на съвместни операции или на основните механизми за сигурност между двете държави.

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Защо сътрудничеството между САЩ и Канада е толкова важно

САЩ и Канада са не само съседи с обща граница с дължина над 8900 километра, но и партньори в една от най-важните системи за отбрана на Северна Америка.

Двете държави съвместно управляват НОРАД - командването за въздушно-космическа отбрана на Северна Америка. То следи въздушното и морското пространство на континента и координира действията при потенциални заплахи. Системата е изградена като двустранно сътрудничество и изисква постоянен обмен на информация и координация между военните структури на двете страни.

Това партньорство има особено значение за сигурността в Арктика. Регионът става все по-важен за НАТО заради стратегическото си положение, военната активност и значението на северните морски маршрути. През февруари 2026 г. Алиансът започна операцията Arctic Sentry, насочена към засилване на възпирането и отбраната в Арктика и Далечния север.

Канада също модернизира отбранителните си способности в региона, включително системите за наблюдение и защита на въздушното пространство. Тези усилия са тясно свързани със сътрудничеството със САЩ.

Затова дори ограничения, които не засягат пряко съвместните операции, могат да имат значение за ежедневните контакти между военните ръководства, планирането и координацията на бъдещи отбранителни проекти.

Напрежението между Вашингтон и Отава

Ограниченията идват на фона на обтегнатите отношения между двете дългогодишни съюзнически държави по време на управлението на американския президент Доналд Тръмп.

Той нееднократно е заявявал, че Канада трябва да стане 51-вият американски щат, наложи мита върху канадски стоки и критикува разходите на Отава за отбрана. Канадският премиер Марк Карни категорично отхвърли предложенията за присъединяване на страната към САЩ.

Споровете засягат и военните разходи. През март Карни заяви, че Канада е достигнала дългогодишната цел на НАТО за отделяне на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Алиансът обаче вече постави по-висока цел - съюзниците да увеличат общите си разходи за отбрана и сигурност до 5% от БВП до 2035 г.

На този фон решението на Пентагона да преразгледа контактите с Канада може да бъде възприето като допълнителен политически сигнал от Вашингтон към Отава. То показва, че напрежението между двете държави вече се отразява и на отношенията в сферата на отбраната, макар ключовите механизми за съвместна сигурност засега да остават извън обявените ограничения.

Въпреки това канадското министерство на отбраната подчерта, че сътрудничеството между двете държави продължава.

„Канада и Съединените щати имат дългогодишна история на сътрудничество в областта на отбраната, основано на общия ангажимент към защитата на континента и сигурността ни по света. Тази съвместна работа продължава“, се посочва в изявление, разпространено от говорителя на ведомството Тони Райт.