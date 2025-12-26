Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

Ж ълт код за опасно студено време е обявен в девет области от страната. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Разград, Велико Търново, Търговище и Русе.

Облачността днес временно ще се разкъсва и намалява. След обяд и привечер от североизток отново ще се увеличи, предимно висока и средна. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от запад-северозапад, като след пладне в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще се усилва, съобщиха от НИМХ.

Максималните температури ще са в широки граници: от минус 2° - 0° в Северна България, до 6°-7° в югоизточните райони, в София - около 4°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

По Черноморието

облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините

облачността ще е разкъсана, намаляваща до предимно ясно. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

През следващите дни

до края на седмицата облачността ще е променлива. Само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони, с по-голяма вероятност в неделя, ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, още в събота ще започне да се усилва и в неделя в Югозападна България ще е до умерен, в останалата част от страната - силен. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°; в Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3° по-ниски.