България

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Максималните температури ще са в широки граници: от минус 2° - 0° в Северна България, до 6°-7° в югоизточните райони

26 декември 2025, 07:00
След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти
САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS
По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ
Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната
Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас
Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово
Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Ж ълт код за опасно студено време е обявен в девет области от страната. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Разград, Велико Търново, Търговище и Русе.

Облачността днес временно ще се разкъсва и намалява. След обяд и привечер от североизток отново ще се увеличи, предимно висока и средна. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от запад-северозапад, като след пладне в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще се усилва, съобщиха от НИМХ.

Максималните температури ще са в широки граници: от минус 2° - 0° в Северна България, до 6°-7° в югоизточните райони, в София - около 4°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

  • По Черноморието

облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

  • В планините

облачността ще е разкъсана, намаляваща до предимно ясно. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

  • През следващите дни

до края на седмицата облачността ще е променлива. Само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони, с по-голяма вероятност в неделя, ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, още в събота ще започне да се усилва и в неделя в Югозападна България ще е до умерен, в останалата част от страната - силен. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°; в Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3° по-ниски.

Източник: НИМХ    
времето студ коледа сняг прогноза декември жълт код
Последвайте ни
Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 53 минути
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 час
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 43 минути
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 час

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от ИДИЛ в Нигерия</p>

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

Свят Преди 20 минути

"Всела Коледа на всички, включително на мъртвите терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", заяви Доналд Тръмп

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Любопитно Преди 44 минути

Как да се храните като хората от "сините зони" по света, където населението живее по-дълго

Частично бедствено положение в община Пазарджик

Частично бедствено положение в община Пазарджик

България Преди 9 часа

Продължителните валежи през последното денонощие доведоха до повишаване на нивата на водите в района на населеното място и край магистрала "Тракия"

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Любопитно Преди 10 часа

Той скъса връзките си с по-големите си деца

<p>Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (ОБЗОР)</p>

Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър

Свят Преди 10 часа

Това е станало един ден след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Свят Преди 10 часа

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Любопитно Преди 11 часа

Психолози дават съвети за по-спокойни празници

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Свят Преди 11 часа

Представители на властите потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Свят Преди 11 часа

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Свят Преди 12 часа

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Свят Преди 12 часа

За момента няма коментар от страна на ливанските власти и на Иран

Патриарх Даниил е официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей

Патриарх Даниил е официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей

Свят Преди 12 часа

Визитата на патриарх Даниил започва от 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември

<p>Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна&nbsp;(СНИМКА)</p>

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Свят Преди 13 часа

За последно момичето е видяно в сряда около 11 ч. до РУ-Аспарухово

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Свят Преди 13 часа

Тя раздаде коледни подаръци на министрите си

<p>Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия

Свят Преди 13 часа

Мерките включват ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, които един човек може да притежава, ограничение за издаване на лицензите и изискване за по-строги проверки

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Свят Преди 13 часа

"Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море", каза Захарова

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 декември, петък

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Най-необичайните коледни базари в света

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg