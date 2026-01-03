Свят

3 януари 2026, 07:48
Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му
Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория   
Източник: GettyImages

Т оми Лий Джоунс и семейството му разпространиха емоционално изявление след смъртта на дъщеря му Виктория на 34-годишна възраст, съобщи днес Page Six – лайфстайл страницата на The New York Post .

„Благодарим за всички мили думи, мисли и молитви“, се казва в изявление на семейството. „Молим да уважите личното ни пространство в този труден момент. Благодарим ви“. Изявлението е подписано с думите: „Семейството на Виктория Кафка Джоунс“.

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

В четвъртък стана ясно, че Виктория е била открита в безсъзнание на 14-ия етаж на хотел „Феърмонт“ в Сан Франциско рано сутринта.

Обаждането на телефон 911 във връзка с инцидента на Нова година сочи към възможна свръхдоза заради „промяна в цвета“, което обикновено се отнася до цианоза – „обезцветяване на кожата, устните или ноктите, причинено от липса на кислород в кръвта“, според Клиниката в Кливланд.

Въпреки че случайни минувачи са оказали първа помощ и са започнали сърдечен масаж, а парамедици са се опитали да я реанимират при пристигането си, Виктория е била обявена за починала на място.

Макар причината за смъртта ѝ все още да не е ясна, от полицията в Сан Франциско съобщават, че не са открили наркотични принадлежности, следи от насилие или данни, сочещи към самоубийство.

Представител на хотела е разпространил изявление, в което се казва: „Дълбоко сме натъжени от инцидент, случил се в хотела на 1 януари 2026 г. Поднасяме най-искрените си съболезнования на семейството и близките в този изключително труден момент. Екипът на хотела активно съдейства и подкрепя полицейските власти в рамките на текущото разследване“.

Виктория е оставила след себе си родителите си – Томи Лий Джоунс и бившата му съпруга Кимбърли Кофли, както и брат си Остин, който е на 43 години. Бившата двойка посреща Виктория през 1991 г., пет години преди да сложи край на 15-годишния си брак.

Тя има кратка актьорска кариера като дете, като работи с баща си във филмите „Мъже в черно II“ и „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“. Тя се появява и в епизод на сериала „One Tree Hill“ през 2003 г.

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Най-малкото дете на Джоунс, което понякога го придружава на червения килим, впоследствие остава извън светлината на прожекторите и през годините има проблеми със закона.

Виктория е била арестувана поне два пъти в окръг Напа, Калифорния, през годината преди смъртта си – първоначално през април 2025 г. по обвинения за възпрепятстване на полицейски служител, употреба или влияние на контролиращо вещество и притежание на наркотично контролиращо вещество. Два месеца по-късно тя е задържана по обвинения за домашно насилие и побой, включително насилие над възрастен човек, като по всички обвинения е пледирала „невинна“.

Виктория е била арестувана и през юни 2011 г. в Тексас за кражба на стойност между 50 и 500 долара, но тези обвинения впоследствие са били свалени.

Източник: Page Six    
Томи Лий Джоунс Виктория Джоунс смърт разследване Сан Франциско хотел Феърмонт проблеми със закона свръхдоза семейно изявление актьорска кариера
