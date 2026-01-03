България

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

3 януари 2026, 10:39
Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове
ГКПП „Илинден - Ексохи“   
Източник: БТА

П оради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си.

Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния. 

Блокадите на гръцките фермери по границата с България са повтарящ се феномен, който в миналото е предизвиквал значителни икономически загуби и дипломатически реакции. През годините българските власти са предприемали редица действия за справяне с тези нарушения на свободното движение в Европейския съюз.

Един от най-значимите прецеденти е блокадата, продължила от 18 януари до 4 февруари 2010 г. Тогава движението по ключови гранични пунктове като Кулата-Промахон беше почти изцяло спряно, което доведе до натрупани загуби за български компании в размер на над 12.6 милиона лева. В отговор на кризата, кабинетът на тогавашния министър-председател Бойко Борисов заяви готовност да предяви съдебен иск срещу Гърция, подчертавайки тежестта на проблема и ангажимента на държавата да защитава интересите на своите граждани и превозвачи.

В по-късен етап, когато гръцките фермери продължиха със своите протестни действия, неспазвайки уговорките за пропускателни коридори, ситуацията ескалира до "контраблокада" от български превозвачи. През февруари 2016 г., шофьори на камиони от българска страна затвориха граничните пунктове, изразявайки крайното си недоволство от продължаващите затруднения. В този момент министърът на транспорта Ивайло Московски призова българските превозвачи да вдигнат блокадата, а българската държава внесе официално писмо до Европейската комисия.

По темата

Източник: БТА/Никол Николова    
гръцки фермери гранични блокади затруднения на границата българо гръцка граница стачки икономически загуби български превозвачи гранична полиция трафик Европейска комисия
Последвайте ни
Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

Част от семействата остават без детски надбавки

Част от семействата остават без детски надбавки

pariteni.bg
Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

България Преди 4 минути

Един от най-сериозните проблеми през зимата остава неправилното използване на електрически уреди

Снимката е илюстративна

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

България Преди 1 час

„По никакъв начин не можем да го определим точно като „супергрип“, защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“, категоричен е д-р Вълков

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Любопитно Преди 3 часа

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Технологии Преди 3 часа

Много хора предпочитат да купят по-скъп лаптоп или смартфон с по-мощен хардуер, защото смятат, че така си гарантират по-дългата му пълноценна работа и ще е по-евтино вместо да купуват по-често

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Свят Преди 3 часа

Един камион започна да се плъзга и в крайна сметка се застана напречно на платното и го блокира

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

България Преди 3 часа

Православната църква почита Св. Малахия и Св. Гордий , а Католическата - името Исус

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

Свят Преди 11 часа

В пожара загинаха 40 и бяха ранени 119 души

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Свят Преди 12 часа

Президентът назначи Шмигал за министър на отбраната само преди половин година

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

България Преди 13 часа

Борисов: Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

Свят Преди 13 часа

Системата за автономно кацане се активирала автоматично

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

България Преди 14 часа

Увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори

Загинал и ранени в лавина в Италия

Загинал и ранени в лавина в Италия

Свят Преди 14 часа

Един човек е изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Свят Преди 14 часа

Според украинското разузнаване е възможна мащабна атака на 6-7 януари с много жертви

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

България Преди 14 часа

Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

България Преди 15 часа

Въпреки календарната зима и минусовите температури, нежните растения показаха завидна сила

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Филип Буков захвърли всички дрехи!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 януари, събота

Edna.bg

Майкон вярва: Имаме реални шансове да вземем титлата

Gong.bg

Григор срещу квалификант на старта на сезона в Бризбън

Gong.bg

Силни експлозии разтърсиха Каракас

Nova.bg

Облачно със силен вятър в събота, температурите ще се повишат

Nova.bg