Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

П оради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си.

Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.

Блокадите на гръцките фермери по границата с България са повтарящ се феномен, който в миналото е предизвиквал значителни икономически загуби и дипломатически реакции. През годините българските власти са предприемали редица действия за справяне с тези нарушения на свободното движение в Европейския съюз.

Един от най-значимите прецеденти е блокадата, продължила от 18 януари до 4 февруари 2010 г. Тогава движението по ключови гранични пунктове като Кулата-Промахон беше почти изцяло спряно, което доведе до натрупани загуби за български компании в размер на над 12.6 милиона лева. В отговор на кризата, кабинетът на тогавашния министър-председател Бойко Борисов заяви готовност да предяви съдебен иск срещу Гърция, подчертавайки тежестта на проблема и ангажимента на държавата да защитава интересите на своите граждани и превозвачи.

В по-късен етап, когато гръцките фермери продължиха със своите протестни действия, неспазвайки уговорките за пропускателни коридори, ситуацията ескалира до "контраблокада" от български превозвачи. През февруари 2016 г., шофьори на камиони от българска страна затвориха граничните пунктове, изразявайки крайното си недоволство от продължаващите затруднения. В този момент министърът на транспорта Ивайло Московски призова българските превозвачи да вдигнат блокадата, а българската държава внесе официално писмо до Европейската комисия.