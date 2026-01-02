Свят

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

Системата за автономно кацане се активирала автоматично

2 януари 2026, 21:23
За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет
Източник: istock/Getty Images

З а първи път автопилот самостоятелно приземи самолет в реални условия.

На 20 декември самолет „Beechcraft 200“, който може да побере между седем и девет пътници, в допълнение към двамата членове на екипажа, прелита над Колорадо, когато възниква проблем с херметизацията на кабината. Тогава се активира системата за аварийно кацане Autoland, разработена от гиганта в производството на смарт часовници Garmin. Виртуалният асистент поема контрола над самолета, комуникирайки с авиодиспечерите като пилот, преди да кацне безопасно на летище Роки Маунтин, близо до Денвър.

„Това е първият случай, в който Autoland е използван от началото до края в реална извънредна ситуация“, каза говорител на Garmin.

Пасажер приземи самолет, след като пилотът припадна

В авиацията вече се използват няколко автоматични системи за кацане като помощ при трудни метеорологични условия. Но извършването на напълно автоматизирано аварийно кацане представлява нова стъпка, пише „Футуризъм“. Системата на Garmin е проектирана единствено за критични ситуации, позволявайки „пълен контрол на полета за кацане на самолета, когато пилотът не е в състояние да действа“, уточни производителят. По този начин инцидентът в Колорадо бележи символичен поврат за безопасността на авиацията.

Системата за автономно кацане се активирала автоматично, след като самолетът е претърпял бърза и неволна загуба на налягане, обясни Крис Таунсли, главен изпълнителен директор на Buffalo River Aviation. Пилотите бързо са сложили кислородните си маски и след това са взели решение да оставят системата активирана, уточни Таунсли. След като поела контрола, автономната система избрала мястото за кацане въз основа на разстоянието, което трябвало да се измине, и дължината на пистата. „Автоматично аварийно кацане, 19 минути от писта 30R на KBJC“, пояснила системата на контролната кула в съобщение, което само преди няколко години би изглеждало като научна фантастика.

Самолетите на Airbus ще излитат и кацат автоматично

Самолетът кацнал в 14:20 ч. местно време. Не е превозвал пътници. Изображения, публикувани от службите за спешна помощ, показват двама пилоти, които спокойно слизат по стълбите за качване. Решението им да оставят асистента по управлението да поеме контрола е било умишлено и съзнателно. Те са искали да сведат до минимум несигурността. „Въпреки че системата функционира точно както се очакваше, пилотите бяха готови да поемат контрола обратно, ако възникнат някакви проблеми“, заяви директорът на Buffalo River Aviation.

Това кацане потвърди ефективността на Garmin и очерта бъдещето, в което в определени критични ситуации най-доброто човешко решение е да остави машината да си върши работата.

Източник: БГНЕС    
Автопилот Аварийно кацане Автономна система
Последвайте ни
Страшна буря удари Враца

Страшна буря удари Враца

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

България Преди 1 час

Увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори

Загинал и ранени в лавина в Италия

Загинал и ранени в лавина в Италия

Свят Преди 1 час

Един човек е изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Свят Преди 4 часа

Населението в северната част на румънския окръг Тулча е било предупредено

Спасиха с хеликоптер младеж, паднал на ски писта в Банско

Спасиха с хеликоптер младеж, паднал на ски писта в Банско

България Преди 5 часа

С друг полет измръзнала жена беше евакуирана от хижа в Рила

<p>В последните 2 работни дни в банките са внесени над млрд. лв.</p>

Банките осигуриха плавен преход към еврото

България Преди 5 часа

Всички наличности по сметки бяха автоматично превалутирани

Две земетресения край Благоевград

Две земетресения край Благоевград

България Преди 5 часа

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Свят Преди 5 часа

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне пресконференция, която е давала в този момент

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Свят Преди 6 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че е издадена заповед за аутопсия на детето

Изненадващите ползи от чашата портокалов сок

Изненадващите ползи от чашата портокалов сок

Любопитно Преди 6 часа

Въпреки високото съдържание на захар, една чаша портокалов сок дневно може да има редица ползи за здравето

Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

България Преди 6 часа

Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви

Трансформацията на звездите през 2025 г.: Шокиращи отслабвания и смели промени във визията

Трансформацията на звездите през 2025 г.: Шокиращи отслабвания и смели промени във визията

Любопитно Преди 7 часа

През 2025 г. звездните трансформации излязоха извън суетата – от драстични отслабвания до смели промени във визията, знаменитостите заговориха открито за здраве, оцеляване и ново начало

Кирило Буданов

Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му

Свят Преди 7 часа

„Сега Украйна се нуждае от повече внимание към въпросите на сигурността“, заяви украинският президент

Руската столица Москва

САЩ призова американците: Незабавно напуснете тази страна

Свят Преди 8 часа

Ако все пак решите да пътувате до Русия „излезте от всички профили в социалните мрежи и не ги използвайте, докато сте в Русия. Подгответе завещание“, препоръчва Държавният департамент

Научните открития, които ще променят света

Научните открития, които ще променят света

Свят Преди 9 часа

Защо редица експерти смятат, че 2025 г. може да се окаже повратен момент в историята на науката

„Телеграфно подкастът“: Година на ексклузивни срещи и разкрития

„Телеграфно подкастът“: Година на ексклузивни срещи и разкрития

Любопитно Преди 9 часа

Сред гостите в "Телеграфно подкастът" през 2025 г. бяха представители на специалните сили, дипломати и анализатори, които коментираха актуални конфликти и исторически моменти

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

Свят Преди 9 часа

Днес беше обявено името на първата жертва – 17-годишен италиански голф талант

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Сезонът на Козирога: С кои зодиакални знаци има най-добра любовна съвместимост

Edna.bg

Трагичната първа любов на принцеса Беатрис: Връзката, която кралица Елизабет II прекрати

Edna.bg

Ето колко пари ще получи Левски от продажбата на Цунами

Gong.bg

Престоят на Пламен Андреев в Сантандер приключи

Gong.bg

Поледици и силен вятър: Жълт код в 14 области в събота

Nova.bg

Буря причини материални щети във Враца

Nova.bg