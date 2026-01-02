За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

З а първи път автопилот самостоятелно приземи самолет в реални условия.

На 20 декември самолет „Beechcraft 200“, който може да побере между седем и девет пътници, в допълнение към двамата членове на екипажа, прелита над Колорадо, когато възниква проблем с херметизацията на кабината. Тогава се активира системата за аварийно кацане Autoland, разработена от гиганта в производството на смарт часовници Garmin. Виртуалният асистент поема контрола над самолета, комуникирайки с авиодиспечерите като пилот, преди да кацне безопасно на летище Роки Маунтин, близо до Денвър.

„Това е първият случай, в който Autoland е използван от началото до края в реална извънредна ситуация“, каза говорител на Garmin.

Пасажер приземи самолет, след като пилотът припадна

В авиацията вече се използват няколко автоматични системи за кацане като помощ при трудни метеорологични условия. Но извършването на напълно автоматизирано аварийно кацане представлява нова стъпка, пише „Футуризъм“. Системата на Garmin е проектирана единствено за критични ситуации, позволявайки „пълен контрол на полета за кацане на самолета, когато пилотът не е в състояние да действа“, уточни производителят. По този начин инцидентът в Колорадо бележи символичен поврат за безопасността на авиацията.

Системата за автономно кацане се активирала автоматично, след като самолетът е претърпял бърза и неволна загуба на налягане, обясни Крис Таунсли, главен изпълнителен директор на Buffalo River Aviation. Пилотите бързо са сложили кислородните си маски и след това са взели решение да оставят системата активирана, уточни Таунсли. След като поела контрола, автономната система избрала мястото за кацане въз основа на разстоянието, което трябвало да се измине, и дължината на пистата. „Автоматично аварийно кацане, 19 минути от писта 30R на KBJC“, пояснила системата на контролната кула в съобщение, което само преди няколко години би изглеждало като научна фантастика.

Самолетите на Airbus ще излитат и кацат автоматично

Самолетът кацнал в 14:20 ч. местно време. Не е превозвал пътници. Изображения, публикувани от службите за спешна помощ, показват двама пилоти, които спокойно слизат по стълбите за качване. Решението им да оставят асистента по управлението да поеме контрола е било умишлено и съзнателно. Те са искали да сведат до минимум несигурността. „Въпреки че системата функционира точно както се очакваше, пилотите бяха готови да поемат контрола обратно, ако възникнат някакви проблеми“, заяви директорът на Buffalo River Aviation.

Това кацане потвърди ефективността на Garmin и очерта бъдещето, в което в определени критични ситуации най-доброто човешко решение е да остави машината да си върши работата.