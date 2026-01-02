България

2 януари 2026, 21:52
Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството
Източник: БТА

"Самоувереността у човека е много хубаво качество, а самонадеяността - лошо.  Падането на правителството не е резултат от протестите, а от самонадеяност", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю пред Явор Дачков.

По думите му, ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще ги изчистят.

Борисов с първи коментар: Няма от какво да се срамуваме

"Нито е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че е под американска санкция. Възходът на Пеевски в политиката е вследствие на действията на ПП-ДБ. Те знаеха, че аз ще довърша цикъла на ГЕРБ - трите гилотини, които стояха над главите ни: Еврозона, Шенген, Мониторингов механизъм", подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че в България слуховете често се преразказват като реалност.

"Понякога енергичността създава грешно впечатление", каза той.

"Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил", смята Борисов.

Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

"Подадохме оставка, защото всичко, което се правеше, има една дума – самонадеяност, без ГЕРБ всички го правеха", коментира Борисов.

"Всичките ми изказвания бяха "до 1 януари ще има правителство, след 1 януари ще направя ревизия". Поне десет пъти публично го казах – до 1 януари. "И те, понеже знаеха, че след 1 януари, защото ни трябваха тези дни, но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите, а правителството успя да се справи и виждате вече втори-трети ден държавата в еврото, няма катаклизъм – работи си нормално", добави лидерът на ГЕРБ.

Източник: Фокус, БТА    
Бойко Борисов ГЕРБ Еврозона
