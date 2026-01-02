България

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева

2 януари 2026, 20:06
Н ационалната агенция за приходите засилва контрола върху търговците в цялата страна заради въвеждането на еврото, като броят на проверките вече достига около 400 на ден. Това заяви говорителят на Агенцията Анна Митева в интервю за NOVA NEWS. Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите и са започнали още в последните дни на миналата година.

По думите ѝ първоначално обявените над 700 проверки вече са значително повече, като данните се променят динамично. Контролът обхваща търговски обекти в цялата страна и включва както превантивни действия, така и проверки по сигнали за необосновано повишаване на цените след въвеждането на еврото.

Към момента при проведените проверки са установени нарушения в 69 случая, за които са съставени актове. Те касаят ръст на цените на определени стоки без ясни и обективни икономически причини. По част от тези случаи вече са издадени наказателни постановления на обща стойност около 45 000 лева. В над 300 проверки НАП все още изисква допълнителни документи от търговците, за да се прецени дали увеличението на цените е оправдано.

Митева подчерта, че проверките се извършват в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в България и са насочени срещу търговци, които използват смяната на валутата като претекст за спекулативно вдигане на цените. „Нашите действия са насочени към некоректните търговци. За щастие, коректните са мнозинство и им благодарим“, заяви тя.

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

По отношение на разликите между големите търговски вериги и по-малките обекти, от НАП посочват, че нарушения се установяват както при големи, така и при малки търговци. „Няма съществена разлика – съветът ни към всички е един и същ - да спазват закона“, призова Митева.

От началото на 2026 г. НАП вече налага директни санкции. Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева. Имуществените санкции за юридически лица могат да стигнат до 200 000 лева. Контролът обхваща и спазването на изискванията за коректно изписване на цените – водеща трябва да е цената в евро, следвана от превалутираната стойност в лева и фиксирания курс на БНБ.

По думите на говорителя на НАП тези санкции са сериозни, особено за малкия и средния бизнес, и целят да предотвратят спекулации. „Проверките са масови и ще продължат. Целта ни е да защитим гражданите от нерегламентирано поведение и ценови злоупотреби“, подчерта Митева.

Има ли необосновано повишение на цените у нас? НАП, КЗК и КЗП с информация

От Приходната агенция допълниха, че временното затваряне на обекти е крайна мярка и към момента не се очаква масовото ѝ прилагане. НАП заявява, че е партньорски настроена към бизнеса и разчита търговците доброволно да коригират поведението си и да спазват законовите изисквания в условията на валутния преход.

Във втория ден на 2026 г. Райко Тодоров е сред стотиците посетители на ледената пързалка в София. Казва, че не е пресмятал дали цената в евро не е по-висока от тази, която е била в лева. Проблем с плащането е нямало, категоричен е Райко. Той посочва, че са платили с карта. От Националната агенция по приходите не откриха нарушения нито в издадената на Райко касова бележка, нито в стойността на услугата след превалутирането ѝ.

В Пазарджик инспекторите влязоха в поредния магазин за хранителни стоки. А магазинерката посочи, че знае, че ще има проверки в цялата страна.

Евгени Нанков, зам. - директор на НАП, заяви още: "Следим дали има необосновано повишение на цените и дали цените на стоките и услугите се изписват така, както изисква законът - в евро, левове, със съответния официален валутен курс, по който се превалутира."

Първите обобщени резултати от масовите проверки на НАП и Комисията за защита на потребителите ще станат ясни в началото на следващата седмица.

