„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

С поред първоначалните данни на разследването всичко навежда на мисълта, че пожарът в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана е тръгнал от горящи свещи или бенгалски огньове, поставени върху бутилки с шампанско, които са запалили тавана на заведението, съобщи главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пийу.

От кадри, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как човек, качен на раменете на друг, вероятно по невнимание е подпалил тавана. Разследването ще се съсредоточи и върху пяна, нанесена по тавана на опожарения бар, тъй като няколко свидетели са обърнали внимание на този аспект на пожара.

„Разследването ще установи дали тази пяна отговаря на изискванията или не“, уточни Пийу.

Барът в швейцарския ски курорт Кран Монтана, който беше опустошен в нощта на Нова година от смъртоносен пожар, в който загинаха 40 и бяха ранени 119 души, е бил проверяван три пъти за десет години и всичко в него е било направено според нормите, увериха неговите собственици пред швейцарската преса, предаде „Франс прес“.

Собствениците на бара са френска двойка. Мъжът е родом от Гизонача в Корсика, а жената произхожда от Лазурния бряг.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем на разследването“, заяви собственикът, идентифициран като Жак Морети.

Морети увери, че заведението е било проверявано три пъти за десет години и че „всичко е било направено според нормите“.

Двойката е била разпитана от разследващите, но „в качеството на лица, призовани да дадат сведения“, което означава, че не са били задържани под стража и не са им били повдигнати обвинения, уточни Пийу.

Те са били разпитвани по-специално за разположението на помещенията, ремонтните дейности и капацитета на бара.

Жак Морети не се е намирал в заведението по време на опустошителния пожар, а в едно от другите две заведения на двойката. Съпругата му Джесика Морети, която е била на място по време на пожара, е получила леки наранявания, но е успяла да се прибере у дома.

Морети подчертават, че съдействат напълно на властите.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем за изясняването на причините. Правим всичко, което е по силите ни, Не можем нито да спим, нито да се храним, всички сме в много тежко състояние“, заяви мъжът.