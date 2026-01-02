Свят

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

В пожара загинаха 40 и бяха ранени 119 души

2 януари 2026, 23:02
Източник: EPA/БГНЕС

С поред първоначалните данни на разследването всичко навежда на мисълта, че пожарът в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана е тръгнал от горящи свещи или бенгалски огньове, поставени върху бутилки с шампанско, които са запалили тавана на заведението, съобщи главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пийу.

От кадри, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как човек, качен на раменете на друг, вероятно по невнимание е подпалил тавана. Разследването ще се съсредоточи и върху пяна, нанесена по тавана на опожарения бар, тъй като няколко свидетели са обърнали внимание на този аспект на пожара.

Ужас в Алпите: Пожар в бар, има жертви и ранени

„Разследването ще установи дали тази пяна отговаря на изискванията или не“, уточни Пийу.

Барът в швейцарския ски курорт Кран Монтана, който беше опустошен в нощта на Нова година от смъртоносен пожар, в който загинаха 40 и бяха ранени 119 души, е бил проверяван три пъти за десет години и всичко в него е било направено според нормите, увериха неговите собственици пред швейцарската преса, предаде „Франс прес“.

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

Собствениците на бара са френска двойка. Мъжът е родом от Гизонача в Корсика, а жената произхожда от Лазурния бряг.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем на разследването“, заяви собственикът, идентифициран като Жак Морети. 

Морети увери, че заведението е било проверявано три пъти за десет години  и че „всичко е било направено според нормите“.

Двойката е била разпитана от разследващите, но „в качеството на лица, призовани да дадат сведения“, което означава, че не са били задържани под стража и не са им били повдигнати обвинения, уточни Пийу.

Те са били разпитвани по-специално за разположението на помещенията, ремонтните дейности и капацитета на бара.

Жак Морети не се е намирал в заведението по време на опустошителния пожар, а в едно от другите две заведения на двойката. Съпругата му Джесика Морети, която е била на място по време на пожара, е получила леки наранявания, но е успяла да се прибере у дома.

Морети подчертават, че съдействат напълно на властите.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем за изясняването на причините. Правим всичко, което е по силите ни, Не можем нито да спим, нито да се храним, всички сме в много тежко състояние“, заяви мъжът.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Пожар Кран Монтана
„Огнено шампанско" подпалило бара в Швейцария

