Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

М ожете да спите по-добре, да поддържате по-добро настроение и да подобрите здравето си, ако се включите в Сухия януари, сочи ново проучване, цитирано от Newsweek.

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари.

Предизвикателството, известно като Dry January (Сух януари), беше популяризирано от Alcohol Change UK през 2013 г. и през 2025 г. над 200 000 души се записаха официално. Но броят на хората, които се отказват от алкохол през януари, без да преминават през официалната кампания, вероятно е много по-голям – в милиони, смятат изследователите.

Сега преглед от изследователи от Brown University School of Public Health и Warren Alpert Medical School анализира 16 различни изследвания, включващи повече от 150 000 участници, и разгледа какво се случва, когато човек се отказва от алкохол за месец.

Ръководени от изследователи от Center for Alcohol and Addiction Studies (CAAS), екипът установи, че отказът от алкохол, дори за кратко, може да има значителен ефект върху тялото.

Източник: iStock/GettyImages

Хората, които изцяло са спрели алкохола за месеца, съобщават за по-добър сън, по-добро настроение, по-здравословна функция на черния дроб и кръвното налягане, както и за отслабване. Те също така съобщават, че се концентрират по-добре и имат повече енергия от преди.

Дори тези, които са намалили количеството или редовността на алкохолната консумация, отбелязват подобрения в същите области.

Докато някои хора са се отказали от алкохола без официалното участие в кампанията Dry January, тези, които са се регистрирали и са използвали предлаганите инструменти, са много по-склонни да завършат месеца без алкохол и да продължат да пият по-малко след това.

Главната авторка Меган Строуджър заявява, че усилието да се откажеш от алкохол за месец „води до дълготрайна умереност“. „Повечето участници продължават да пият по-малко алкохол, вместо да увеличават консумацията след това“, казва тя. „Участието в Dry January позволява на хората да спрат за момент, да се замислят и да преосмислят отношенията си с алкохола, включително как той влияе на социалния им живот, психичното и физическото им здраве“.

Изследователите също така установиха, че участниците обикновено се определят като по-тежки пиещи от средното, което обикновено е трудна група за достигане чрез различни програми за помощ.

Въпреки това имаше и някои негативни ефекти – някои от тези, които не успяха да завършат месеца без алкохол, съобщават, че са пили повече след това.

Общо взето, обаче, Сюзан Колби, професор по поведенчески и социални науки, заявява, че прегледът показва: „Да направиш пауза от пиенето може да се възприеме като положително преживяване. Сега има много повече подкрепа за живот без алкохол“, добавя тя.

„Да бъдеш „sober curious“ (бел. ред. любопитен към трезвеността) или изцяло без алкохол е по-приемливо от всякога. Социалните норми се промениха, отчасти благодарение на инфлуенсъри в социалните мрежи, които споделят ползите от трезвеността и намаляват стигмата за отказването от пиене“, отбелязва още Колби.