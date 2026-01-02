НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

Н АП установи икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма за обезпечаване на линиите на градския транспорт в Бургас. Това стана ясно по време на поредната поверка днес за спазване на Закона за въвеждане на еврото.

Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30.12.2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%.

На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение.