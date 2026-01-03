Свят

Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и районите на Миранда, Арагуа и Гайра

3 януари 2026, 10:11
Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас
Николас Мадуро   
Източник: БТА

П резидентът на Венецуела Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната след експлозиите рано тази сутрин, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството му.

Президентът „подписа и разпореди прилагането на Указа, обявяващ състояние на външни безредици на цялата национална територия“. Той също така разпореди всички планове за национална отбрана да бъдат изпълнени „в подходящото време и при подходящи обстоятелства“.

Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и районите на Миранда, Арагуа и Гайра

Управляващите в южноамериканската държава разпространиха декларация, в която обвиняват САЩ в нападение. Правителството на Венецуела заяви, че „отхвърля американската агресия“.

„Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси“, се казва в правителственото изявление, цитирано от Ройтерс. САЩ обаче "няма да успее да ни отнеме богатствата“, се допълва там.

Венецуелското правителство призова всички политически и обществени сили в страната да задействат мобилизация.

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела – Карас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време, уточнява световната агенция. Хора масово са излезли в паника от домовете си на улиците. 

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток.  Очевидците са чули грохот и звук от самолети. В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище „Карлота“.

„В този момент те (американците - бел. ред.) бомбардират Каракас“, написа по време на експлозиите в социалната платформа X колумбийският президент Густаво Петро. Той призова ООН да свика спешно заседание.

Източник: БТА/Иво Тасев    
Венецуела Николас Мадуро Извънредно положение Експлозии Каракас САЩ Американска агресия Петрол и природни ресурси Мобилизация Густаво Петро
Последвайте ни

По темата

Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

Част от семействата остават без детски надбавки

Част от семействата остават без детски надбавки

pariteni.bg
Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

България Преди 5 минути

Един от най-сериозните проблеми през зимата остава неправилното използване на електрически уреди

Снимката е илюстративна

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

България Преди 1 час

„По никакъв начин не можем да го определим точно като „супергрип“, защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“, категоричен е д-р Вълков

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Любопитно Преди 3 часа

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Технологии Преди 3 часа

Много хора предпочитат да купят по-скъп лаптоп или смартфон с по-мощен хардуер, защото смятат, че така си гарантират по-дългата му пълноценна работа и ще е по-евтино вместо да купуват по-често

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Свят Преди 3 часа

Един камион започна да се плъзга и в крайна сметка се застана напречно на платното и го блокира

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

България Преди 3 часа

Православната църква почита Св. Малахия и Св. Гордий , а Католическата - името Исус

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

Свят Преди 11 часа

В пожара загинаха 40 и бяха ранени 119 души

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Свят Преди 12 часа

Президентът назначи Шмигал за министър на отбраната само преди половин година

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

България Преди 13 часа

Борисов: Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

Свят Преди 13 часа

Системата за автономно кацане се активирала автоматично

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

България Преди 14 часа

Увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори

Загинал и ранени в лавина в Италия

Загинал и ранени в лавина в Италия

Свят Преди 14 часа

Един човек е изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Свят Преди 14 часа

Според украинското разузнаване е възможна мащабна атака на 6-7 януари с много жертви

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

България Преди 14 часа

Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

България Преди 15 часа

Въпреки календарната зима и минусовите температури, нежните растения показаха завидна сила

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Филип Буков захвърли всички дрехи!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 януари, събота

Edna.bg

Майкон вярва: Имаме реални шансове да вземем титлата

Gong.bg

Григор срещу квалификант на старта на сезона в Бризбън

Gong.bg

Силни експлозии разтърсиха Каракас

Nova.bg

Облачно със силен вятър в събота, температурите ще се повишат

Nova.bg