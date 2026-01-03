Свят

Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Над венецуелската столица ниско са прелетели самолети, съобщават световните агенции

3 януари 2026, 09:24
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил въздушни удари по цели във венецуелската столица Каракас, включително военни бази, съобщава Би Би Си (BBC).

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. българско време), уточнява световната агенция.

Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток. Очевидците са чули грохот и звук от самолети. В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище „Карлота“.

„Цялата земя се разтресе. Това е ужасно. Чухме експлозии и самолети“, каза Кармен Идалго, 21-годишна офис служителка, с треперещ глас. Тя вървеше бързо с двама роднини, връщайки се от рожден ден. „Усещахме се сякаш ни удря въздух“, добавя тя, цитирана от Асошиейтед прес (AP).

Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Президентът Тръмп е дал зелена светлина на американските военни за провеждане на сухопътни удари във Венецуела дни преди самата операция, според двама американски служители, които са говорили с CBS News при условие за анонимност, за да обсъдят въпроси, свързани с националната сигурност.

Военни служители са обсъждали провеждането на мисията на Коледа, но американските въздушни удари в Нигерия срещу цели на ИДИЛ са имали предимство, съобщиха източниците.

Дните след Коледа са отворили повече потенциални прозорци за удари за американските военни служители, но операцията е била проведена едва сега поради метеорологичните условия. Служителите заявиха, че американските военни са искали метеорологични условия, които са благоприятни за успеха на мисията.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп са наясно със съобщенията за експлозии и самолети над столицата на Венецуела Каракас рано в събота сутринта, съобщават източници пред американския партньор на BBC - CBS News. Федералната авиационна администрация издаде известие до въздушните мисии в 1:00 ч. сутринта източно стандартно време в събота, с което забранява на всички американски самолети да работят „на всички височини във венецуелското въздушно пространство“, съобщава Fox News.

Венецуелското правителство отхвърля и осъжда военната агресия на САЩ

Венецуелското правителство излезе с официално изявление. То гласи: „Венецуела отхвърля, отрича и осъжда пред международната общност изключително сериозната военна агресия, извършена от настоящото правителство на Съединените американски щати срещу венецуелска територия“.

Венецуела заяви, че ударите са били насочени към цивилни и военни обекти в град Каракас и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра. Правителството обеща да се защити от очевидните удари и обвини САЩ, че се стремят към смяна на режима.

„Цялата страна трябва да бъде активна, за да победи тази империалистическа агресия“, се казва в изявлението на правителството, като се добавя призив за незабавно заседание на Съвета за сигурност на ООН.

АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта. В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик.

Напрежението в отношенията между Венецуела и САЩ е част от дългогодишна ескалация, белязана от поредица официални действия и реакции от страна на американската администрация и правителството в Каракас. Под управлението на президента Доналд Тръмп, Вашингтон последователно засилваше натиска върху режима на Николас Мадуро, заявявайки намерението си да постигне смяна на властта.

Тази стратегия беше подкрепена от значително американско военно присъствие в Карибския басейн. Доклади описват разполагането на ключови военноморски активи, включително самолетоносача USS Gerald R. Ford и разрушители с управляеми ракети, както и бомбардировачи B-1B. Въпреки че официално тези операции бяха обявени като борба срещу наркотрафика, както аналитици, така и венецуелските власти ги тълкуваха като ясен сигнал за по-широки стратегически военни цели.

Реториката прерасна в конкретни действия. От септември на неуточнена година, американските сили предприеха множество въздушни удари срещу предполагаеми плавателни съдове за наркотици в региона, довеждайки до десетки жертви. Президентът Тръмп публично потвърди, че е оторизирал ЦРУ да провежда тайни операции, включително смъртоносни, във Венецуела. Тези действия бяха обосновани от американската администрация със загриженост за наркотрафика и миграцията, докато Каракас ги заклеймяваше като нарушения на международното право и опити за „смяна на режима“. Администрацията на САЩ също така обяви награда от 50 милиона долара за ареста на президента Мадуро, обвинявайки го в ръководство на „наркотерористичен“ картел.

Наред с военноморските и въздушните операции, президентът Тръмп многократно намекваше за възможността за сухопътни операции във Венецуела, заявявайки, че те могат да започнат „много скоро“. Венецуела, от своя страна, осъди тези стъпки като „военни провокации“, обвинявайки САЩ в подготовка за война и мобилизирайки своите военни и милиции. Мадуро и правителството му често приписваха вътрешни проблеми, като мащабни прекъсвания на електрозахранването, на „електрическа война“ от страна на САЩ и „крайнодесни екстремисти“.

Непосредствено преди днешните събития в Каракас, президентът Тръмп потвърди в понеделник, че американските въоръжени сили са нанесли удар и са унищожили пристанищна зона във Венецуела, използвана за наркотрафик. Този публично признат удар върху венецуелска територия представлява значителна ескалация. Въпреки осъждането на американските действия, президентът Мадуро наскоро изрази готовност за диалог с Вашингтон по въпросите на наркотрафика и американските инвестиции в петролния сектор.

Източник: BBC, CBS News, Fox News, AP    
