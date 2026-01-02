Свят

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Според украинското разузнаване е възможна мащабна атака на 6-7 януари с много жертви

2 януари 2026, 20:13
Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви
Източник: iStock

Р усия подготвя мащабна провокация с човешки жертви в навечерието или по време на честванията на Рождество по Юлиански календар, предупреди Службата за външно разузнаване на Украйна, предава "Фокус".

Според украинското разузнаване е възможна мащабна атака на 6-7 януари с много жертви.

Украйна с доказателства, че Русия иска кръвопролития

"Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава за продължаването на специалната операция на Кремъл за нарушаване на мирните преговори, за които посредничат САЩ. Тази операция е от сложен характер. След така наречената "атака срещу резиденцията на Путин“ регистрираме разпространението от страна на Кремъл на нови фалшифицирани информационни предлози, за да подготви руската и чуждестранната аудитория за по-нататъшна ескалация“, се казва в съобщението.

Разузнавателната агенцията "с голяма вероятност“ прогнозира "преход от манипулативно влияние към въоръжена провокация от руските специални служби със значителни човешки жертви“.

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

"Очакваното време е в навечерието или по време на честването на Коледа по юлианския календар. Мястото на провокацията може да бъде религиозна сграда или друг обект с високо символично значение както в Русия, така и във временно окупираните територии на Украйна“, смята украинската разузнавателна служба.

Отбелязва се, че за да фалшифицират доказателства за участието на Украйна, руските служби планират да използват фрагменти от ударни дронове западно производство, които ще бъдат доставени до мястото на провокацията.

САЩ призова американците: Незабавно напуснете тази страна

"Експлоатацията на страха и извършването на терористични актове с човешки жертви под "чуждестранен флаг“ напълно съответстват на стила на работа на руските специални служби. Режимът на Путин многократно е използвал тази тактика в Руската федерация, а сега същият модел се изнася в чужбина, което косвено се потвърждава от публични изявления на висши руски служители“, подчертават от украинската Служба за външно разузнаване.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Страшна буря удари Враца

Страшна буря удари Враца

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

Част от семействата остават без детски надбавки

Част от семействата остават без детски надбавки

pariteni.bg
Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Загинал и ранени в лавина в Италия

Загинал и ранени в лавина в Италия

Свят Преди 22 минути

Един човек е изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

България Преди 57 минути

Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева

<p>В последните 2 работни дни в банките са внесени над млрд. лв.</p>

Банките осигуриха плавен преход към еврото

България Преди 4 часа

Всички наличности по сметки бяха автоматично превалутирани

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне пресконференция, която е давала в този момент

Две земетресения край Благоевград

Две земетресения край Благоевград

България Преди 4 часа

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Свят Преди 4 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че е издадена заповед за аутопсия на детето

Изненадващите ползи от чашата портокалов сок

Изненадващите ползи от чашата портокалов сок

Любопитно Преди 5 часа

Въпреки високото съдържание на захар, една чаша портокалов сок дневно може да има редица ползи за здравето

Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

България Преди 5 часа

Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви

Трансформацията на звездите през 2025 г.: Шокиращи отслабвания и смели промени във визията

Трансформацията на звездите през 2025 г.: Шокиращи отслабвания и смели промени във визията

Любопитно Преди 5 часа

През 2025 г. звездните трансформации излязоха извън суетата – от драстични отслабвания до смели промени във визията, знаменитостите заговориха открито за здраве, оцеляване и ново начало

Кирило Буданов

Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му

Свят Преди 6 часа

„Сега Украйна се нуждае от повече внимание към въпросите на сигурността“, заяви украинският президент

Руската столица Москва

САЩ призова американците: Незабавно напуснете тази страна

Свят Преди 6 часа

Ако все пак решите да пътувате до Русия „излезте от всички профили в социалните мрежи и не ги използвайте, докато сте в Русия. Подгответе завещание“, препоръчва Държавният департамент

Научните открития, които ще променят света

Научните открития, които ще променят света

Свят Преди 7 часа

Защо редица експерти смятат, че 2025 г. може да се окаже повратен момент в историята на науката

„Телеграфно подкастът“: Година на ексклузивни срещи и разкрития

„Телеграфно подкастът“: Година на ексклузивни срещи и разкрития

Любопитно Преди 7 часа

Сред гостите в "Телеграфно подкастът" през 2025 г. бяха представители на специалните сили, дипломати и анализатори, които коментираха актуални конфликти и исторически моменти

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

Свят Преди 7 часа

Днес беше обявено името на първата жертва – 17-годишен италиански голф талант

12-годишно момче почина, след като пресъздаде сцена от "Squid Game"

12-годишно момче почина, след като пресъздаде сцена от "Squid Game"

Свят Преди 8 часа

Себастиан Цизман бил почитател на популярния южнокорейски сериал за оцеляване, в който участниците се състезават в смъртоносни версии на детски игри, за да спечелят парични награди

Какво означава да си „хетерофлексибилен“ – най-бързо развиващата се сексуалност на 2025 г.

Какво означава да си „хетерофлексибилен“ – най-бързо развиващата се сексуалност на 2025 г.

Любопитно Преди 8 часа

Хетерофлексибилните хора се идентифицират основно като хетеросексуални, но понякога имат сексуални преживявания с представители на същия пол

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Сезонът на Козирога: С кои зодиакални знаци има най-добра любовна съвместимост

Edna.bg

Трагичната първа любов на принцеса Беатрис: Връзката, която кралица Елизабет II прекрати

Edna.bg

Ето колко пари ще получи Левски от продажбата на Цунами

Gong.bg

Престоят на Пламен Андреев в Сантандер приключи

Gong.bg

Буря причини материални щети във Враца

Nova.bg

Два труса в Благоевградско в рамките на два часа

Nova.bg