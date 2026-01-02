Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Р усия подготвя мащабна провокация с човешки жертви в навечерието или по време на честванията на Рождество по Юлиански календар, предупреди Службата за външно разузнаване на Украйна, предава "Фокус".

Според украинското разузнаване е възможна мащабна атака на 6-7 януари с много жертви.

Украйна с доказателства, че Русия иска кръвопролития

"Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава за продължаването на специалната операция на Кремъл за нарушаване на мирните преговори, за които посредничат САЩ. Тази операция е от сложен характер. След така наречената "атака срещу резиденцията на Путин“ регистрираме разпространението от страна на Кремъл на нови фалшифицирани информационни предлози, за да подготви руската и чуждестранната аудитория за по-нататъшна ескалация“, се казва в съобщението.

Разузнавателната агенцията "с голяма вероятност“ прогнозира "преход от манипулативно влияние към въоръжена провокация от руските специални служби със значителни човешки жертви“.

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

"Очакваното време е в навечерието или по време на честването на Коледа по юлианския календар. Мястото на провокацията може да бъде религиозна сграда или друг обект с високо символично значение както в Русия, така и във временно окупираните територии на Украйна“, смята украинската разузнавателна служба.

Отбелязва се, че за да фалшифицират доказателства за участието на Украйна, руските служби планират да използват фрагменти от ударни дронове западно производство, които ще бъдат доставени до мястото на провокацията.

САЩ призова американците: Незабавно напуснете тази страна

"Експлоатацията на страха и извършването на терористични актове с човешки жертви под "чуждестранен флаг“ напълно съответстват на стила на работа на руските специални служби. Режимът на Путин многократно е използвал тази тактика в Руската федерация, а сега същият модел се изнася в чужбина, което косвено се потвърждава от публични изявления на висши руски служители“, подчертават от украинската Служба за външно разузнаване.