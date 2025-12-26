Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Н яма нужда да изхвърляте остатъците на следващия ден. Ето няколко прости трика, които ще ви помогнат да удължите срока им на годност, без да загубят вкуса си. Съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на уебсайта „Health“ .
Какво влияе на срока на годност?
Според Министерството на земеделието на Съединените щати, срокът на годност на остатъците от храна зависи до голяма степен от температурата и времето. Бактериите се размножават бързо между 4 и 60 градуса по Целзий. След като остатъците от храна попаднат в този температурен диапазон, броят им се удвоява на всеки 20 минути.
Остатъците от храна, които не са в хладилник, ще се развалят след два часа. При температури над 32 градуса бактериите могат да се размножават по-бързо и да развалят остатъците от храна в рамките на един час.
Съхраняването на остатъците от храна в хладилника помага за поддържането на температурата на храната при 4 градуса или по-ниска и забавя растежа на вредните бактерии. Въпреки това, дори ако бързо поставите остатъците в хладилника, бактериите пак ще започнат да растат върху храната.
Замразяването на остатъците от храна при -17 градуса или по-ниска температура спира растежа на бактериите, които причиняват разваляне.
Колко дълго да се съхранява
Ето някои основни насоки за това колко дълго можете да съхранявате остатъците:
- топли ястия – съхранявайте остатъците в хладилник два часа след готвене
- студени нетрайни храни – съхранявайте в хладилник храни като птици, месо, риба и млечни продукти за два часа
- високи температури – охладете остатъците от храна за един час, ако сте навън в жегата
Разделете големи количества храна в няколко плитки съда, когато съхранявате в хладилник или фризер. Това ще помогне на храната да се охлади до безопасна температура по-бързо. Този метод е особено важен за храни като супа и печено месо.
Избягвайте съхранението в препълнен хладилник , тъй като това намалява циркулацията на въздуха, необходима за правилното охлаждане.
Покрийте остатъците от храна с херметически затворени капаци или стреч фолио. Това също така помага на храната да задържи влагата и предотвратява абсорбирането на миризми от други храни.
Важно е да се отбележи, че ако не планирате да ядете остатъците след 3-5 дни, най-добре е да ги замразите, за да удължите срока им на годност до 3-4 месеца.
Признаци на развалена храна
Американската агенция по храните и лекарствата съобщава, че развалена храна обикновено се забелязва по промени във външния вид, миризмата и вкуса. Често срещани признаци включват:
- промяна в цвета и текстурата
- растеж на мухъл
- неприятна миризма или вкус
Как да удължим срока на годност на храната – вижте съветите в галерията ни.