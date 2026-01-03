Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

З имата настъпва с пълна сила и за днес (3 януари) е обявено предупреждение от първа степен - жълт код за 14 области в България, сочи справка в сайта на НИМХ.

За три области - Видин, Враца и Монтана, предуреждението е за силен снеговалеж с поледици и силен вятър. За още 11 области в страната - София-град, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали - предупреждението е само за силен вятър.

От НИМХ съветват

При жълт код за сняг и лед бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

При жълт код за вятър бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Ето къде е обявен жълт код днес Източник: НИМХ

В събота (3 януари) ще преобладава облачно време. На места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. Сутринта, главно в северозападните части от страната, ще има условия за поледица. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната.

Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи на север от планините и в източните райони, за София - около 11 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра - около 0 градуса.

Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12 и 15 градуса. Температурата на морската вода е 9-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 16 мин. и изгрява в 16 ч. и 57 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

В неделя и понеделник ще бъде облачно. На места, главно в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите там ще се задържат високи, до 16-18 градуса. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0 градуса, по-късно през деня и дъждът ще преминава в сняг. Остават и условията за поледици.