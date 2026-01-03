България

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

3 януари 2026, 06:56
Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес
Източник: iStock/GettyImages

З имата настъпва с пълна сила и за днес (3 януари) е обявено предупреждение от първа степен - жълт код за 14 области в България, сочи справка в сайта на НИМХ.

За три области - Видин, Враца и Монтана, предуреждението е за силен снеговалеж с поледици и силен вятър. За още 11 области в страната - София-град, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали - предупреждението е само за силен вятър.

От НИМХ съветват

При жълт код за сняг и лед бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

При жълт код за вятър бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Ето къде е обявен жълт код днес
Ето къде е обявен жълт код днес Източник: НИМХ

В събота (3 януари) ще преобладава облачно време. На места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. Сутринта, главно в северозападните части от страната, ще има условия за поледица. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната.

Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи на север от планините и в източните райони, за София - около 11 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра - около 0 градуса.

Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12 и 15 градуса. Температурата на морската вода е 9-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 16 мин. и изгрява в 16 ч. и 57 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

В неделя и понеделник ще бъде облачно. На места, главно в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите там ще се задържат високи, до 16-18 градуса. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0 градуса, по-късно през деня и дъждът ще преминава в сняг. Остават и условията за поледици.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето облачност валежи дъжд сняг вятър температури планини Черноморие оледици
Последвайте ни
Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му

Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Част от семействата остават без детски надбавки

Част от семействата остават без детски надбавки

pariteni.bg
Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Любопитно Преди 21 минути

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Технологии Преди 26 минути

Много хора предпочитат да купят по-скъп лаптоп или смартфон с по-мощен хардуер, защото смятат, че така си гарантират по-дългата му пълноценна работа и ще е по-евтино вместо да купуват по-често

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

България Преди 10 часа

Борисов: Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

Свят Преди 10 часа

Системата за автономно кацане се активирала автоматично

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

България Преди 10 часа

Увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори

Загинал и ранени в лавина в Италия

Загинал и ранени в лавина в Италия

Свят Преди 11 часа

Един човек е изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Свят Преди 11 часа

Според украинското разузнаване е възможна мащабна атака на 6-7 януари с много жертви

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

България Преди 11 часа

Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

България Преди 12 часа

Въпреки календарната зима и минусовите температури, нежните растения показаха завидна сила

Страшна буря удари Враца

Страшна буря удари Враца

България Преди 13 часа

Силен вятър нанесе щети в града

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Свят Преди 13 часа

Населението в северната част на румънския окръг Тулча е било предупредено

Спасиха с хеликоптер младеж, паднал на ски писта в Банско

Спасиха с хеликоптер младеж, паднал на ски писта в Банско

България Преди 14 часа

С друг полет измръзнала жена беше евакуирана от хижа в Рила

<p>В последните 2 работни дни в банките са внесени над млрд. лв.</p>

Банките осигуриха плавен преход към еврото

България Преди 14 часа

Всички наличности по сметки бяха автоматично превалутирани

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Свят Преди 15 часа

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне пресконференция, която е давала в този момент

Две земетресения край Благоевград

Две земетресения край Благоевград

България Преди 15 часа

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Свят Преди 15 часа

Причината за смъртта ѝ към момента остава неизвестна

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 януари, събота

Edna.bg

Шоколадови барчета с кокос и къпини

Edna.bg

Ланс не пуска първото място след класика над десет от Тулуза

Gong.bg

Милър-Макинтайър и Звезда отнесоха Анадолу Ефес насред Турция

Gong.bg

Облачно със силен вятър в събота, температурите ще се повишат

Nova.bg

Ураганен вятър с пориви над 120 км/ч нанесе сериозни щети във Враца

Nova.bg