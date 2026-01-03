Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Д есетки камиони и коли се оказаха блокирани вчера на заледения мост Кьолбранд в северния германски град Хамбург, в резултат на което настъпи хаос в движението, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Превозните средства не можеха да преминат по моста заради зимните пътни условия, каза говорител на полицията.

Един камион започна да се плъзга и в крайна сметка се застана напречно на платното и го блокира. Образува се задръстване. Полицаите прекараха около шест часа в усилия за насочване на движението. Някои превозни средства на моста се опитаха да обърнат или да се върнат по лентата за насрещното движение, съобщиха от полицията.

В даден момент на моста е имало между 30 и 40 камиона. Движението е било възстановено, след като екипите за обработка на пътищата при зимни условия са разчистили трасето. Няма пострадали или причинени щети.