България

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

„По никакъв начин не можем да го определим точно като „супергрип“, защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“, категоричен е д-р Вълков

3 януари 2026, 09:14
Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес
НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано
Страшна буря удари Враца

Страшна буря удари Враца
Спасиха с хеликоптер младеж, паднал на ски писта в Банско

Спасиха с хеликоптер младеж, паднал на ски писта в Банско
Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

Предупреждение за опасно време в 14 области в събота
След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици
Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

С лед края на празничните дни и връщането на децата в класните стаи, здравните експерти отчитат нов ръст на респираторните заболявания. В студиото на предаването „Събуди се“ по NOVA инфекционистът д-р Трифон Вълков обясни, че ситуацията е очаквана, но изисква повишено внимание заради високата заразителност на доминиращия в момента грипен вирус.

Според д-р Вълков в момента огромна част от преминалите през кабинетите са с оплаквания от дихателните пътища. „Около една втора до две трети от пациентите са с някаква респираторна симптоматика. Съвсем очаквано е, съдейки от струпването на доста хора на едно място около празниците и връщането на децата в училище, да се отчете една завишена заболеваемост“, посочи той.

Данните показват, че в близо 90% от случаите се доказва вариантът H3N2 на грип тип А. Въпреки стряскащото име лекарят внесе уточнение: „По никакъв начин не можем да го определим точно като „супергрип“, защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“.

Основната разлика е в скоростта, с която болестта се разпространява. „Средно при грипа репродуктивното число е около три-четири човека. При този нов вариант на грипа това число е малко по-високо – някъде около четири и половина до пет души“, поясни инфекционистът.

Един от най-критичните моменти при този вирус е времето, в което човек става опасен за околните, без дори да подозира. „Човек е заразен поне 24 часа преди появата на симптомите. Тогава човек не изпитва никакви симптоми, но тогава той е максимално заразен“, предупреди д-р Вълков. Самият период на отделяне на вируса след проявата на болестта обикновено продължава между 5 и 7 дни.

Лекарят подчерта значението на бързата реакция: „Ако лечението със специфичните противовирусни средства бъде стартирано в първите 24 до 48 часа от началото на симптомите, този период на заразност се съкращава изключително много“.

Д-р Вълков беше категоричен, че към заболяването не трябва да се подхожда лекомислено, тъй като статистиката за усложненията е тревожна. „Грипът никога не е бил и никога няма да бъде елементарна респираторна инфекция. Грипът има изключително добре подчертан тропизъм към нервната система“, подчерта специалистът.

По темата

Източник: Nova.bg    
респираторни заболявания грип висока заразителност доктор Трифон Вълков грипен вирус H3N2 заразност преди симптоми следпразничен ръст предаване на вируса противовирусни средства грипни усложнения
Последвайте ни
„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му

Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

България Преди 1 час

Ограничена е видимостта поради мъгла в областите Монтана и Враца

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Любопитно Преди 1 час

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

Свят Преди 10 часа

В пожара загинаха 40 и бяха ранени 119 души

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Свят Преди 10 часа

Президентът назначи Шмигал за министър на отбраната само преди половин година

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството

България Преди 11 часа

Борисов: Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет

Свят Преди 12 часа

Системата за автономно кацане се активирала автоматично

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

НАП: Поскъпването на билет в Бургас е необосновано

България Преди 12 часа

Увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори

Загинал и ранени в лавина в Италия

Загинал и ранени в лавина в Италия

Свят Преди 12 часа

Един човек е изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Свят Преди 13 часа

Според украинското разузнаване е възможна мащабна атака на 6-7 януари с много жертви

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

Kокичета цъфнаха в града на розите - Казанлък

България Преди 14 часа

Въпреки календарната зима и минусовите температури, нежните растения показаха завидна сила

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Свят Преди 15 часа

Населението в северната част на румънския окръг Тулча е било предупредено

<p>В последните 2 работни дни в банките са внесени над млрд. лв.</p>

Банките осигуриха плавен преход към еврото

България Преди 16 часа

Всички наличности по сметки бяха автоматично превалутирани

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Свят Преди 16 часа

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне пресконференция, която е давала в този момент

Две земетресения край Благоевград

Две земетресения край Благоевград

България Преди 16 часа

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Свят Преди 16 часа

Причината за смъртта ѝ към момента остава неизвестна

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Свят Преди 17 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че е издадена заповед за аутопсия на детето

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Филип Буков захвърли всички дрехи!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 януари, събота

Edna.bg

Григор срещу квалификант на старта на сезона в Бризбън

Gong.bg

Трансферът на Цунами "бетонира" друг бразилец в Левски до лятото?

Gong.bg

Силни експлозии разтърсиха Каракас

Nova.bg

Облачно със силен вятър в събота, температурите ще се повишат

Nova.bg