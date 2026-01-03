Любопитно

Какви са предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

3 януари 2026, 10:59
Какви са предсказанията на Нострадамус за 2026 г.
Мишел дьо Нострадам   
Източник: iStock/GettyImages

М ишел дьо Нострадам, по-известен като Нострадамус, се смята за предрекъл тревожни световни събития, включително атентатите от 11 септември и смъртта на принцеса Даяна, в книгата си „Les Prophéties“, публикувана през 1555 г., пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail)

Текстът, който съдържа 942 предсказания под формата на стихотворения, е написан на смесица от неясни латински фрази и старофренски и често е труден за тълкуване. Въпреки че предсказанията му често са неясни, негови последователи тълкуват катрените на френския философ като пророчества за атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, както и, по-скоро, за разпространението на COVID-19.

Следващата група от тълкувания не споменава конкретна календарна година, но почитателите на мистичния пророк вярват, че 26-ите катрени в текста му се отнасят за 2026 г.

Един от пасажите, отбелязан като I:26, гласи: „Големият рояк от пчели ще се надигне… през нощта – засадата…“. Вместо буквално нашествие на насекоми над градовете, мнозина смятат, че пчелите са символ на власт и намек за световни лидери.

Това може да означава, че влиятелни фигури като Доналд Тръмп или Владимир Путин могат да постигнат успехи през идната година – например чрез сделка на Тръмп за Газа или евентуална победа на Русия над Украйна. Възможно е също потенциални съюзници да обединят сили и да вземат изненадващо политическо решение.

Друг стих на Нострадамус, свързан с числото 26, е написан на съвременен френски и в превод на английски гласи: „Заради благоволението, което градът ще покаже… Тичино ще се залее с кръв…“. Тичино е най-южният регион на Швейцария и е известен с горите, езерата и ледниците си.

Макар да не е ясно какво точно означава този географски конкретен стих, съществуват теории, че астрологът намеква за подновен европейски конфликт, възможно между съседни държави, тъй като Тичино граничи със Северна Италия.

За съжаление, има и още предсказания за война и възможна битка между Изтока и Запада. Това може да се отнася и за катрена: „Седем месеца голяма война, хора загинали от злo / Руан, Евре – кралят няма да се провали“, който мнозина тълкуват като нов конфликт, воден от двама непреклонни лидери, убедени, че не могат да загубят.

Дали това се отнася до украинския президент Володимир Зеленски, който продължава да търси подкрепа за усилията си да изтласка Русия от страната, или до Доналд Тръмп, наричан от някои „крал Доналд“, само времето ще покаже.

Друго предсказание на Нострадамус гласи: „Когато Марс управлява пътя си сред звездите, човешка кръв ще напои светилището. Три огъня ще се надигнат от изток, докато Западът губи светлината си в тишина“. Тъй като Марс е древноримският бог на войната, изглежда философът от XVI в. внушава, че 2026 г. ще бъде още една година, изпълнена с конфликти и страдание.

Нострадамус сякаш предполага и подновен сблъсък между Западна Европа и вероятно Азия, без да уточнява в каква форма ще се прояви той. Двата региона биха могли да се сблъскат икономически, докато Европа продължава борбата си с икономически спад, но някои смятат, че това е предсказание за възхода на изкуствения интелект.

С развитието на ИИ в държави като Китай и Япония нарастват опасенията, че роботите могат да отнемат работни места, което може да се свърже с образа на Запада, който губи „светлината си в тишина“.

Френският астролог обаче не завършва предсказанията си изцяло песимистично – напротив, той приключва визиите си за 2026 г. с положителна нотка. „Сенките ще паднат, но човекът на светлината ще се издигне – и звездите ще водят онези, които гледат навътре“, пише той.

След кризата на войни и огън Нострадамус разкрива период на прераждане, в който може да се появи нов лидер или нов подход към света. Дали това означава променен световен ред или призив хората да се отдръпнат от технологиите и да потърсят по-дълбока човешка връзка, остава въпрос на тълкуване.

Източник: Daily Mail    
Нострадамус пророчества предсказания за 2026 г. световен конфликт война Изток Запад изкуствен интелект световни лидери бъдещи събития тълкуване на пророчества период на прераждане
