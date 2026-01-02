Свят

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Президентът назначи Шмигал за министър на отбраната само преди половин година

2 януари 2026, 22:57
Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че възнамерява да смени министъра на отбраната и е предложил поста на настоящия министър на цифровата трансформация, който е едва на 34 години, предаде АФП.

„Взех решение да променя структурата на украинското министерство на отбраната“, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение към нацията, излъчвано в социалните мрежи: „Предложих на Михайло Федоров да заеме поста на нов украински министър на отбраната“.

Защо Зеленски смени шефовете на сигурността и разузнаването

Федоров, който е министър на цифровата трансформация от 2019 г., е относително нова политическа фигура и е малко познат на украинската общественост.

„Михайло е дълбоко ангажиран с въпроси, свързани с дронове, и е изключително ефективен в дигитализацията на държавните услуги и процеси“, добави украинският лидер.

Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му

Без да обяснява решението си да замени Денис Шмигал, Зеленски каза, че е предложил на настоящия министър да „ръководи друг сектор на правителствената работа, който не е по-малко важен за нашата стабилност“.

Президентът назначи Шмигал за министър на отбраната само преди половин година, през юли 2025 г.

Зеленски предложи Денис Шмигал за военен министър на Украйна

Освен смяната в министерството на отбраната, Зеленски назначи и ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов за ръководител на президентската си администрация.

Буданов заменя Андрей Ермак, който бе сред най-влиятелните хора в Украйна, преди да бъде замесен в корупционен скандал, засегнал някои от бившите съюзници на Зеленски.

Източник: БГНЕС    
Зеленски Михайло Федоров Кирило Буданов
Страшна буря удари Враца

Страшна буря удари Враца

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

Част от семействата остават без детски надбавки

Част от семействата остават без детски надбавки

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

