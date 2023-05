Как щеше да изглежда светът ако нацистка Германия беше спечелила Втората световна война

Х ипотетичната победа на Тристранния пакт във Втората световна война е била обект на много измислени произведения, включително няколко книги. Но какво щеше да се случи със света, ако Съюзниците бяха загубили войната? Какво щеше да последва, ако нацистка Германия беше спечелила?

Как Тристранният пакт можеше да спечели Втората световна война?

Това е ключов въпрос, ако трябва да си представим подобен сценарий. Как биха триумфирали силите на пакта над Съюзниците? Като начало нацистка Германия, с помощта на Кралство Италия, трябваше успешно да окупират континентална Европа, включително бившия Съветски съюз.

Have you ever wondered what would have happened if Hitler had survived? And what if he had won World War II? pic.twitter.com/RrlRUgM2xX — Siam Joarder (@siam_joarder) February 1, 2022

Също е щяло да бъде необходимо контролират територии в Африка, Карибите, Централна и Южна Америка, както и Канада и американския щат Аляска.

Японската империя пък е щяло да бъде нужно да контролира Азия и Тихия океан. Едва тогава Съединените щати и Обединеното кралство са нямали да имат друг избор, освен да се предадат. Всичко това обаче би било малко вероятно, но повече за това по-късно.

Грандиозният план на Хитлер

Why Hitler's grand plan during the second world war collapsed, Guardian, 9 September 2009https://t.co/oTO33SAlRn — Stefano Fait (@GlobalObserve10) January 27, 2023



Победата в края на Втората световна война само би накарала Адолф Хитлер да започне да изпълнява грандиозния си план за световно господство. Нацистите наистина са мислили мащабно и вероятно са виждали това като една от многото предстоящи победи. Да, това означава, че вероятно щели избухнат още световни войни, защото Германия щеше да се опита да разшири Райха.

Нови страни от Третия райх

След победата нацистите щяха да продължат с анексирането на страните, които смятат за достатъчно арийски. Северните страни като Норвегия, Дания, Швеция и Финландия щяха да станат част от империята.

Швейцария също щеше да бъде анексирана от Райха, както и Франция, Великобритания и Ирландия.

Какво щеше да стане със Съветския съюз?

I would hate to see what would have happened if the Soviet union didn't fight the Nazis. pic.twitter.com/4PscsaAd7n — Phantasos 🌧️🌲🌞 (@green_horizons_) August 29, 2020



Генералното правителство на Полша вероятно щеше да разшири територията си, за да включи голяма част от бившия Съветски съюз, а най-източните му части щяха да се контролират от японците.

Кралство Италия

9 maggio 1936 Sua Eccellenza Benito Mussolini proclama l'impero d'Italia. pic.twitter.com/8QYkdRP4yq — Alessandro 🇮🇹 ✝ (@Ale93592269) May 9, 2023



Бенито Мусолини вероятно щеше да разшири Кралство Италия, за да присъедини голяма част от южноевропейската територия, която някога е принадлежала на Римската империя. Испания и Португалия вероятно също щяха да преминат под контрола на Италия.

Африка

Нацистите щяха да си върнат бившите колонии в Африка и да завземат нациите, които били под контрола на победените европейски държави.

Китай

Докато повечето източни нации щяха сравнително лесно бъдат подчинени, на имперска Япония щеше да й бъде доста трудно да се справи с Китай.

Not just 2.5 million troops fought in WW2 from India; 3 million people from Bengal died as most of the food was sent to feed Allies army [US, UK, Soviet Union, China etc] against Nazis, thanks to British "hero" Churchill.



Still not told in any history books. Bengal, 1943: https://t.co/aGlZc1HIul pic.twitter.com/BH8MfghAd6 — Ranveer Singh (@ranveersiiingh) June 7, 2020

Съединените щати

Щеше да е нужно страните от Тристранния пакт да работят заедно, за да доминират или унищожат Съединените щати. По-специално Япония щеше да изиграе решаваща роля от страна на Тихия океан, докато Германия и Италия поемат другите фронтове.

Японският проблем

Why Hitler Secretly Met With a Japanese General During WWII https://t.co/eijX56Zcoe pic.twitter.com/yTnMajiWYX — Constantina Katsari (@c_katsari) May 19, 2020



Хитлер гледа на Имперска Япония като на стратегически съюзник, но не повече от това. Нацистите смятаха японците за „почетни арийци“, но това беше по-скоро политически пропаганден ход.

Съюзът вероятно щеше да се разпадне, след като Китай и САЩ бъдат подчинени, тъй като японците били смятани за низша раса от нацистите.

Какво щеше да стане с хората?

Щеше да настъпи расово прочистване чрез дискриминация, робство и смърт. Гражданите на Южна Европа и всички с по-тъмен тен на кожата и по-нисък ръст, които не отговарят на арийските стандарти, щяха бъдат считани за по-низши и следователно дискриминирани.

Хората определяни като untermensch (от немски - подчовек, терминът, използван от нацистите за обозначаване на неарийските низши народи), щяха да пострадат най-много. Вероятно щеше да има етническо прочистване из целия свят на евреи, роми и славяни. Холокостът щеше да бъде още по-зловещ и ужасен.

"Der Untermensch" was a term used by the Nazis which meant UNDERCLASS...It refered to non Aryans..This sick & evil concept was defeated & brought about the end of WW2...It has returned..Only now the "Untermensch" aren't non Aryans...they are the non #CLOTSHOTED! (un-vaccinated) pic.twitter.com/ST8b026TMq — Sir Ernst Blowfeld💜Can you handle the truth?? (@BLOWFELD7) September 21, 2021

Тези, които са имали физически и умствени увреждания също щяха да бъдат избите (на снимката е плакат на Програмата за евтаназия T-4). Както и всеки човек, който не е хетеросексуален, или всеки, който се противопоставя на режима.

Африканците и не-японските азиатци щяха да бъдат или убивани, или принуждавани да бъдат роби. Както и тези от Централна и Южна Америка.

Религиозно преследване

Светът вероятно щеше да бъде лишен от духовност. Адолф Хитлер и нацистката партия са известни със своята враждебност към религията. Вероятно нямаше да има място за нея в Третия райх.

Щеше ли изобщо да излезе нещо добро от Третия райх?

Вероятно светът щеше да бъде много по-лошо място, ако силите на Тристранния пакт бяха спечелили Втората световна война, но може би все пак щеше да има и някои положителни неща.

Pictures of German photographer Lala (Luise Ida) Aufsberg (1907 - 1976).

She documented the everyday life of Germans in the Third Reich, the Nuremberg Rallies in 1937/38 but also Castles, Churches and Monasteries. pic.twitter.com/ECe2y33aDK — Fräulein Feldgrau (@Glockengeist) July 30, 2018

Режимът инвестирал много в технологиите и науката. Вероятно щяхме да видим голям напредък в механиката и аеронавтиката. Всъщност много нацистки учени са работили за правителството на САЩ след войната.

Пренаписване на историята

Хипотетичната победа на Тристранния пакт е била тема на много книги, а именно романа от 1962 г. „Човекът във високия замък“ (който бил адаптиран в телевизионно шоу през 2015 г.), „SS-GB“ (от 1978 г.) и „Отечеството“ “ (от 1992 г.).

Темата не само е била разглеждана от литературни произведения, но е изследвана и във филми, комикси и видео игри.

Защо победа на Тристранния пакт би била малко вероятна

Истината е, че е било много малко вероятно силите на Тристранния пакт да спечелят войната.

Британците били наистина силни

Today in 1943, on the road between El Hamma and Gabes in Tunisia, a column of British Army vehicles, including a Grant tank on a transporter, halts after being struck by German Stuka divebombers.#WW2 #OnThisDay



IWM NA 1794 / https://t.co/DnJJL3gIAq pic.twitter.com/SjPDfvig16 — Ian Kikuchi (@curatorian) April 1, 2023



Да започнем с това, че британците са имали една от най-големите армии в света (да не забравяме всички нации от Британската империя и Британската общност). Те са имали множество стратегически бази, разпръснати по целия свят, и били силно въоръжени с тежка артилерия.

Съветският съюз също

The #Soviet Union paid the highest price to defeat #Nazism in #WW2 with 27 million dead, the Red Army inflicting 75% of total #Nazi combat losses



That cannot, nor will it ever be forgotten, despite what those that paid a far lesser price tell you. #VictoryDay pic.twitter.com/loo3EKWbOB — Chay Bowes (@BowesChay) May 8, 2023



Червената армия доминирала на Източния фронт и задържала силите на пакта. Те притиснали силно нацистите. Хитлер имал мощна и огромна трансконтинентална държава срещу себе си.

Съединените щати

След нападението над Пърл Харбър през 1941 г. САЩ се намесили във войната. За съжаление на Хитлер, американците били силни и имали много ресурси.

RIGHT NOW in 1941, an uncoded alert goes out from Hawaii to all U.S. forces across the Pacific. It reads: "AIR RAID ON PEARL HARBOR. THIS IS NOT DRILL" pic.twitter.com/q3w29NnwfP — Military History Now (@MilHistNow) December 7, 2022

Географски погледнато, САЩ също имали късмета да са далеч от всички военни действия водени в Европа, така че можели да продължат да произвеждат и доставят на съюзниците оръжия, танкове, самолети, кораби и всичко каквото е било нужно.

Поражението било неизбежно

В действителност нацистите се опитват да вземат много повече, отколкото можели да се понесат - било е само въпрос на време, да бъдат победени.

Най-лошият сценарий

И в случай, че силите на Тристранния пакт като по чудо обявели победа, то тя щяла да продължи само докато САЩ не разположат своя Convair B-36 „Peacemaker“, първият междуконтинентален бомбардировач, който можел лесно да удари Берлин.

И ако това се окажело недостатъчно, до 1948 г. и САЩ, и СССР вече имали огромен арсенал от атомни бомби, с който със сигурност щяха да накарат силите на пакта да се предадат.