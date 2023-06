Откриха свръхсекретна подводница за специални операции от Втората световна война

О станките на британска подводница от Втората световна война, която е помогнала за началото на ерата на специалните военни операции, са открити край бреговете на Гърция, където потъват през 1942 г.

Гръцкият водолаз ветеран Костас Токтаридис съобщи в публикация във Facebook миналата седмица, че екипът му е открил останките на HMS Triumph в Егейско море, на неразкрито място "на десет километра" от нос Сунион и на дълбочина около 666 фута (203 метра).

Затворените люкове на останките и прибраният перископ показват, че подводницата се е гмуркала, когато е потънала, казва Токтаридис. Палубното оръдие на потъналия кораб HMS Triumph, на дълбочина около 666 фута в Егейско море. Подводницата е потънала по време на тайна мисия през януари 1942 г.

Един от членовете на издирвателния екип, Рена Гиатропулу Токтаридис, заяви пред Live Science, че предната част е била силно повредена от експлозия, която почти сигурно е потопила подводницата. Но не е ясно дали тази експлозия е била външна - може би от дълбочинна бомба или морска мина - или вътрешна, което означава, че може да е била причинена от експлозия на някое от собствените торпеда на подводницата.

Сега екипът работи с експерти по подводници и торпеда, за да "ни дадат отговорите, които търсим", каза тя в имейл.

HMS Triumph е спуснат на вода през 1938 г. и изпълнява повече от 20 мисии по време на Втората световна война, включително атаки срещу кораби и подводници на Оста в Средиземно море. Но плавателният съд е най-известен с ролята си в тайни операции, включително спасяването на няколко съюзнически войници, попаднали в капан в Северна Африка, и проникването в Гърция - тогава вражеска територия - на британски разузнавачи, за да помогнат на съпротивата там.

Наред с други мисии, през 1941 г. подводницата превозва тайно капитан Бил Хъдсън, офицер от британската служба за специални операции (SOE), до държаното от Оста сръбско пристанище Петровац на Адриатическото крайбрежие, за да помогне на югославските партизани - една от първите мисии на SOE и предшественик на всички специални военни операции оттогава.

Няколко характеристики на потъналия кораб и неговото местоположение в Егейско море съвпадат с това, което е известно за HMS Triumph.

Токтаридис и екипът му търсят останките на "Триумф" повече от 20 години. "Историята на "Триумф" е сложна и уникална във военноморската история и е неразривно свързана с гръцката съпротива и тайните служби, които са действали в дните на италианско-германската окупация", казва Гьоктропулу.

Вече са открили останките на четири подводници - включително HMS Perseus през 1997 г. - но намирането на HMS Triumph е било "изключително трудно", каза тя. "По-голямата част от времето беше в лошо време и при много силни подводни течения".

Един от ключовете към успеха е използването на дистанционно управляван подводен апарат или ROV: "На дълбочина от 203 метра и при толкова силни течения водолазите не могат да работят", каза тя.

Според военноморските архиви "Триумф" тайно навлиза в залива Деспотикос, край остров близо до Антипарос в Цикладите, през декември 1941 г.

На 30 декември подводницата изпраща криптирано съобщение, в което съобщава, че е свалила екип на британското военно разузнаване, след което е планирано да спаси повече от 30 британски бегълци от близкия Антипарос на 9 януари.

sharing some news with fellow @WeHaveWaysPod listeners.

reeling from the amazing news i heard yesterday from Greece that it appears the wreck of the submarine HMS Triumph has been located in deep water.https://t.co/KWJaDjhUzm