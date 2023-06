Това ли е най-опасната длъжност по време на Втората световна война

П о време на Втората световна война е имало много длъжности, при които животът на военнослужещия е бил изложен на риск. Вероятно една от най-лошите е да бъдеш стрелец на кула. Малка, тясна, трудна за бягство и с минимална видимост, картечницата е дефиниция за опасност. Проектирана през 30-те години на миналия век, тя е била монтирана на много американски самолети по време на конфликта. В крайна сметка тя е изоставена в бъдещите конструкции на самолетите, оставяйки зад себе си огромните опасности, които е представлявала.

Кои самолети са оборудвани с топчеста кула?

Първоначално сферичната кула е разработена от две отделни компании - Emerson Electric и Sperry Corporation. Разработката на проекта на последната скоро е спряна, като е предпочетен проектът на Sperry.

Вентралната сферична кула е хидравлично задвижвано, монтирано допълнение към двата основни самолета, на които е монтирана: Boeing B-17 Flying Fortress и Consolidated B-24 Liberator. С това приспособление са оборудвани и PB4Y-1 Liberator, експлоатирани от ВМС на САЩ, както и наследникът на B-24 - Consolidated B-32 Dominator.

Въпреки че е доста малка, с диаметър от само 4 фута, кулата със сачми все пак е много мощна. Всъщност имало причина за компактния ѝ дизайн, тъй като той намалявал съпротивлението във въздуха. Те бяха заобиколени от бронирани плочи, които ги предпазваха по време на вражески действия във въздуха. От друга страна, разположението им отдолу означаваше, че са уязвими, ако самолетът бъде свален.

