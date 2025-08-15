Тръмп кацна в Анкъридж за срещата с Путин

А мериканският президент Доналд Тръмп кацна в Анкъридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде "Ройтерс".
Малко след това кацна и руският правителствен самолет, излетял от далекоизточния град Магадан, който Путин посети по-рано днес.
Началото на срещата между двамата президенти е предвидено за 22:30 ч. българско време.
Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.