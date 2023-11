Забравената война между САЩ и Мексико

С писъкът на войните, в които са участвали САЩ, несъмнено е внушителен. Повечето от тях са добре известни и продължават да бъдат обект на редица изследвания. Въпреки това, един от най-важните конфликти в историята на страната често остава забравен. Става въпрос за Мексиканско-американската война, избухнала през 1846 г. и продължила до 1848 г. Какво всъщност знаем за нея?

Териториални претенции

САЩ първоначално нямали намерение да започват конфликт с Мексико. Вместо това, те се надявали да постигнат споразумение с южната си съседка и да откупят част от територията ѝ. През 1845 г. американският президент Джеймс Полк изпратил в Мексико дипломата Джон Слидел. Целта на визитата му била постигането на споразумение между двете държави по въпроса за границата между тях. Той, обаче, имал и друга мисия – да предложи на мексиканското правителство сумата от 25 млн. долара, в замяна на които Вашингтон да получи част от латиноамериканската страна, включително Калифорния. Офертата била отхвърлена, което разгневило Полк.

В резултат на тези събития, държавният глава наредил на генерал Закари Тейлър да застане начело на 4000 войници и да окупира район от днешен Тексас, намиращ се между реките Нуесес и Рио Гранде. Властите в Мексико считали въпросната територия за своя, поради което отговорът им не закъснял. Те също изпратили войски там, а на 25 април 1846 г. мексикански войници нападнали американски патрул. Именно това дало началото на войната, като Конгресът на САЩ официално дал зелена светлина за започването ѝ на 13 май.

Репетиция за Гражданската война

Според повечето историци, конфликтът между САЩ и Мексико се превърнал в своеобразна репетиция за избухналата няколко години по-късно Американска гражданска война. Разбира се, по това време никой дори и не подозирал, че се задава сблъсък между Севера и Юга. Сред участниците в Мексиканско-американската война се открояват имената на трима бъдещи президенти на САЩ – Франклин Пиърс, Юлисис Грант и вече споменатия Закари Тейлър, както и видни генерали като Стоунуол Джаксън, Джордж Пикет и Робърт Лий (той впечатлил всички с качествата си, след като постигнал няколко важни победи, успявайки да разкрие плановете на мексиканската армия).

Линкълн срещу Полк

Много американци, сред които и бъдещият президент Ейбрахам Линкълн, не криели своето недоволство от избухналия конфликт. Според историците, това е първият случай, в който в САЩ се зародило голямо антивоенно течение. Политическите опоненти на Джеймс Полк смятали, че войната представлява безсрамен опит да се заграби земя. Според тях, единствената цел на държавния глава била да осигури по-обширни територии (а и повече работна ръка) на собствениците на плантации в южните щати. В реч пред Камарата на представителите, произнесена през 1847 г., Линкълн призовал Полк да разкрие какви са истинските причини за войната. Той обвинил президента, че инвазията в Мексико била напълно неоправдана и дори го нарекъл „страхливец“, търсещ „военна слава“. Твърдата позиция на Линкълн го превърнала в един от най-популярните политици в САЩ и дала силен тласък на неговата кариера.

