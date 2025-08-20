Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Н ощното небе над западна Япония внезапно се превърна в сцена на космически спектакъл, когато огнено кълбо го озари и остави местни жители и учени еднакво смаяни.

Експертите увериха, че става дума за естествено явление, а не за извънземно нашествие, пише The Guardian.

Moment fireball lights up night sky in Japan. https://t.co/202YStwcXw — David Blanchflower BSc (@DavidBflower) August 20, 2025

Видео и снимки, публикувани онлайн, показват необичайно ярка топка светлина, която можеше да се види на стотици километри разстояние малко след 11:00 ч. местно време (14:00 ч. българско) във вторник, 19 август.

„Бяла светлина, каквато никога преди не бях виждал, се спусна от небето и стана толкова ярка, че ясно различавах контурите на къщите наоколо“, разказа пред обществената телевизия NHK Йошихико Хамахата, който по това време шофира в префектура Миядзаки.

„Беше като да настъпи ден посред нощ. За миг не знаех какво става и останах напълно смаян.“

Тошихиса Маеда, директор на космическия музей в Сендай, префектура Кагошима, обясни, че става дума за изключително ярък метеор.

По думите му обектът вероятно е паднал в Тихия океан. „Хората съобщават, че са усетили вибрация във въздуха. Беше светло като при пълнолуние“, каза той.

Според НАСА подобни небесни тела, които предизвикват огнени кълба, могат да достигат размер над един метър. Когато експлодират в атмосферата, те се наричат болиди, макар че в ежедневието терминът „огнено кълбо“ се използва по-често.