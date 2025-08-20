Свят

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

24-годишната Изабела Ферер, която играе младата Лили във филма, вече е въвлечена в съдебната буря

20 август 2025, 12:54
Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз
Д рамата около филма "Никога повече" изглежда няма край. Нова актриса се включи в правния скандал, като отправи обвинения към 41-годишния Джъстин Балдони за тормоз, пише HELLO!

24-годишната Изабела Ферер, която играе младата Лили в екранизацията на бестселъра „It Ends With Us“ ("Никога повече") от Колин Хувър, вече е въвлечена в съдебната буря. Младата актриса доби популярност именно с тази роля, но сега името ѝ е свързано и със скандала между 37-годишната Блейк Лайвли и Балдони. Двамата са в правен спор, започнал още през декември миналата година, а и двамата са призовали Изабела като страна по делото.

През февруари Блейк официално връчи на Ферер документи, свързани със съдебния процес срещу Джъстин. Според адвокатите на младата актриса, Балдони я „тормози“ и се опитва да използва финансовото си влияние, за да контролира реакцията ѝ спрямо призовките от Лайвли.

След призовката, Изабела се позовава на клауза за обезщетение в договора си с филма, според която студиото на Балдони – Wayfarer Studios – е длъжно да поеме адвокатските хонорари на служителите си. Екипът ѝ твърди: „[Wayfarer Studios] не е изпълнило задълженията си.“

Освен това, според тях, компанията е предложила да покрие разноските ѝ само ако тя „се откаже от контрола“ върху своя отговор към Блейк.

Адвокатите подчертават, че това „на практика би попречило на [Изабела] да предостави документи, които разкриват истинските факти“. Те определят забавянето на плащането като „прозрачен опит за финансов натиск“ върху младата актриса. По думите им: „[Изабела] поиска разумно удължаване на срока от [Блейк], за да отговори на призовката на Лайвли, докато въпросът с обезщетението бъде решен.“

Филмът излезе през август миналата година и предизвика огромен отзвук в Холивуд. Още на премиерата напрежението стана очевидно – няколко членове на екипа, включително самата авторка Колин Хувър, отказаха да позират с Балдони на червения килим. Малко след това Блейк заведе дело срещу него за сексуален тормоз, обвинявайки го и в организиране на тайна кампания за уронване на репутацията ѝ.

В иска си Лайвли твърди, че Балдони е добавил сцена, в която младата Лили губи девствеността си. След заснемането, според нея, той се приближил до Изабела и партньора ѝ във филма Алекс Нойщетер (младия Атлас) и казал: „Знам, че не трябва да казвам това, но беше секси.“

През януари Балдони подаде насрещен иск срещу Блейк и съпруга ѝ Райън Рейнолдс за 400 милиона долара, обвинявайки ги в изнудване и клевета. Съдът обаче отхвърли делото през юни. В становището си съдия Лиман отбеляза: „Страните по делото „Уейфърър“ не твърдят, че Лайвли носи отговорност за каквито и да било други обвинения, освен изложените в нейната жалба пред CRD, които са привилегировани.“

Основното дело на Блейк Лайвли срещу Wayfarer Studios и Джъстин Балдони е насрочено за 9 март 2026 г. и ще се гледа в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

