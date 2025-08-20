Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Д рамата около филма "Никога повече" изглежда няма край. Нова актриса се включи в правния скандал, като отправи обвинения към 41-годишния Джъстин Балдони за тормоз, пише HELLO!

24-годишната Изабела Ферер, която играе младата Лили в екранизацията на бестселъра „It Ends With Us“ ("Никога повече") от Колин Хувър, вече е въвлечена в съдебната буря. Младата актриса доби популярност именно с тази роля, но сега името ѝ е свързано и със скандала между 37-годишната Блейк Лайвли и Балдони. Двамата са в правен спор, започнал още през декември миналата година, а и двамата са призовали Изабела като страна по делото.

A lawyer for "It Ends with Us' actress Isabela Ferrer alleged that Justin Baldoni is “harassing” her and trying to use his financial leverage over her to control how she responds to Blake Lively’s subpoena — when what she really wants is not to be dragged further into the… pic.twitter.com/JbfzGXToWH — Variety (@Variety) August 19, 2025

През февруари Блейк официално връчи на Ферер документи, свързани със съдебния процес срещу Джъстин. Според адвокатите на младата актриса, Балдони я „тормози“ и се опитва да използва финансовото си влияние, за да контролира реакцията ѝ спрямо призовките от Лайвли.

След призовката, Изабела се позовава на клауза за обезщетение в договора си с филма, според която студиото на Балдони – Wayfarer Studios – е длъжно да поеме адвокатските хонорари на служителите си. Екипът ѝ твърди: „[Wayfarer Studios] не е изпълнило задълженията си.“

Освен това, според тях, компанията е предложила да покрие разноските ѝ само ако тя „се откаже от контрола“ върху своя отговор към Блейк.

‘It Ends With Us’ actress Isabela Ferrer accuses Justin Baldoni of ‘harassing’ her during Blake Lively legal battle https://t.co/lMoFHqXEGw pic.twitter.com/wUH8KhhkZQ — Page Six (@PageSix) August 18, 2025

Адвокатите подчертават, че това „на практика би попречило на [Изабела] да предостави документи, които разкриват истинските факти“. Те определят забавянето на плащането като „прозрачен опит за финансов натиск“ върху младата актриса. По думите им: „[Изабела] поиска разумно удължаване на срока от [Блейк], за да отговори на призовката на Лайвли, докато въпросът с обезщетението бъде решен.“

Филмът излезе през август миналата година и предизвика огромен отзвук в Холивуд. Още на премиерата напрежението стана очевидно – няколко членове на екипа, включително самата авторка Колин Хувър, отказаха да позират с Балдони на червения килим. Малко след това Блейк заведе дело срещу него за сексуален тормоз, обвинявайки го и в организиране на тайна кампания за уронване на репутацията ѝ.

В иска си Лайвли твърди, че Балдони е добавил сцена, в която младата Лили губи девствеността си. След заснемането, според нея, той се приближил до Изабела и партньора ѝ във филма Алекс Нойщетер (младия Атлас) и казал: „Знам, че не трябва да казвам това, но беше секси.“

През януари Балдони подаде насрещен иск срещу Блейк и съпруга ѝ Райън Рейнолдс за 400 милиона долара, обвинявайки ги в изнудване и клевета. Съдът обаче отхвърли делото през юни. В становището си съдия Лиман отбеляза: „Страните по делото „Уейфърър“ не твърдят, че Лайвли носи отговорност за каквито и да било други обвинения, освен изложените в нейната жалба пред CRD, които са привилегировани.“

Основното дело на Блейк Лайвли срещу Wayfarer Studios и Джъстин Балдони е насрочено за 9 март 2026 г. и ще се гледа в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.