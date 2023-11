Постижима цел ли е прекратяването на конфликта в Близкия изток

Х иляди загинали, огромни разрушения и задълбочаваща се хуманитарна криза. Това е трагичната равносметка от конфликта в Близкия изток, започнал след шокиращото нападение срещу Израел, извършено от бойци на „Хамас“ на 7 октомври. Към настоящия момент изглежда, че спирането на бойните действия е невъзможна задача. В плен на „Хамас“ продължават да са над 200 души. Представители на терористичната организация предупредиха, че нито един от тях няма да бъде освободен, докато Израел не прекрати огъня и не допусне хуманитарна помощ в Ивицата Газа.

Израелският външен министър Ели Коен на свой ред категорично отхвърли тези призиви. Пред Съвета за сигурност на ООН той нарече групировката „новите нацисти“ и зададе въпроса: „Как можеш да се съгласиш на прекратяване на огъня с някой, който се е заклел да те убие“. Напрежението продължава да ескалира, а редица експерти са на мнение, че постигането на мир в Близкия изток се е превърнало в обречена кауза. Основателни ли са подобни песимистични твърдения или надеждата за намирането на изход от кризата е все още жива?

The Israeli government should immediately end its total blockade of the Gaza Strip that is putting Palestinian children and other civilians at grave risk.



The collective punishment of the population is a war crime.https://t.co/ud1IHUyvd2 pic.twitter.com/71qGnNXQNH — Human Rights Watch (@hrw) October 18, 2023

Задълбочаваща се криза

Конфликтът в Близкия изток се задълбочава с всеки изминал ден и на практика няма надежда за скорошното му прекратяване, заяви в интервю за Vesti.bg Патрик Джеймс, който е професор по международни отношения от университета в Южна Калифорния. „Няма как да се говори за постигането на мир, от днешна гледна точка това изглежда като абсолютно непостижима цел. Разбира се, в някакъв момент това може и да се промени. Решение, включващо създаването на две държави и подкрепено от Съвета за сигурност на ООН (или дори само от САЩ и Китай), би могло да проработи, но това няма да се случи скоро. Жестоката атака на „Хамас“ на практика изпари надеждата за мир. За съжаление, настоящите събития ще доведат до смъртта на още много хора“, смята той.

Подобно е и мнението на проф. Мохамед Абу Нимер от Американския университет във Вашингтон, който е автор на голям брой изследвания, свързани с различни международни конфликти. „Колкото и да е малка, надежда за мир все пак има, но съществуват няколко важни условия за започването на преговори между двете страни. На първо място, медицинска и хуманитарна помощ трябва да бъде осигурена за населението на Газа възможно най-скоро, за да бъде предотвратена невиждана катастрофа, която ще отнеме живота на огромен брой палестинци. На второ място, сраженията трябва да бъдат прекратени. Действията на „Хамас“ са недопустими и Израел има пълното право да се защитава. Проблемът е, че в момента виждаме как огромен брой невинни палестинци, включително деца, жени и възрастни хора, загиват всеки ден. САЩ и ЕС трябва да се намесят по-активно, за да помогнат за намирането на изход от кризата. Не на последно място, всички заложници, които „Хамас“ държи в плен, трябва незабавно да бъдат освободени“, подчерта проф. Нимер за Vesti.bg.

For Iran, the conflagration in Gaza has some obvious benefits. Yet the escalating war of its proxies with America comes with big risks https://t.co/ppcNTsXhRu 👇 — The Economist (@TheEconomist) October 25, 2023

Ефектът на доминото

Притесненията на повечето анализатори са свързани с опасността от разрастването на конфликта и включването на други държави в него. „Ако подобно нещо се случи, последствията ще са непредвидими. От едната страна стоят Русия и нейните съюзници Сирия и Иран. Те са опоненти на САЩ и в голяма степен споделят общи интереси. Въпреки това, ако напрежението ескалира още повече, Москва ще се окаже в много трудна ситуация. Иранците ще очакват да получат помощ от Русия, особено в случай, че САЩ се намесят активно в случващото се. Кремъл, обаче, води и друга изтощителна война – в Украйна, а освен това не иска да бъде свързван по какъвто и да е начин с „Хамас“ и зверствата, извършени от групировката“, смята проф. Джеймс.

Международната общност следи с повишено внимание и действията на „Хизбула“. Според ливанската телевизия „Ал Манар“, ръководителят на шиитското движение се е срещнал с висши представители на „Хамас“ и „Ислямски джихад“, за да обсъдят как може да бъде постигната „истинска победа на съпротивата“ в Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху на свой ред предупреди, че евентуалното включване на „Хизбула“ в конфликта ще е равносилно на опустошение не само за организацията, „но и за държавата Ливан“. Подобна ескалация трябва да бъде избегната на всяка цена, смята проф. Джеймс. „Ако „Хизбула“ предприеме някаква атака и израелската армия отвърне на удара, каква ще бъде реакцията на Иран? Ако Техеран се намеси, ще извърши ли Израел нападения и по цели на иранска територия (най-вероятно с американска помощ)? Какво ще направи Русия? А Китай? Дали Пекин ще реши, че е дошъл моментът да започне офанзива срещу Тайван? Истината е, че никой не знае какво предстои. Нападението на „Хамас“ беше толкова ужасяващо, че Нетаняху нямаше какво друго да направи, той беше длъжен да нападне Газа. Така, обаче, беше отворена кутията на Пандора, а нито един сценарий, колкото и ужасяващо да звучи той, не бива да бъде отписван“, добавя проф. Джеймс.

President Biden says he thought Hamas was motivated to attack Israel in part by a desire to stop that country from normalizing relations with Saudi Arabia. https://t.co/f5QzBrqMA6 — NBC News (@NBCNews) October 21, 2023

Ролята на Саудитска Арабия

Преди няколко дни американският президент Джо Байдън заяви, че целта на атаката, извършена от „Хамас“, е да попречи на процеса по нормализирането на отношенията между Израел и Саудитска Арабия. Евентуално споразумение между двете страни би било истински дипломатически подвиг и историческа стъпка напред в Близкоизточния мирен процес. Събитията от последните седмици, обаче, доведоха до спирането на преговорите. Експертите са единодушни, че големият печеливш от тази ситуация е Иран. Саудитска Арабия и Израел са сред най-видните противници на режима в Ислямската република и затоплянето на отношенията им със сигурност не е добра новина за Техеран.

Едно нещо е безспорно – докато сраженията продължават, опасността от избухването на още по-мащабен конфликт ще се увеличава. „На всички е ясно, че мир в Близкия изток няма как да бъде постигнат по пътя на войната. Броят на загиналите израелци и палестинци не спира да расте. Разрушени са домовете на огромен брой хора, които нямат никаква вина за нападението, извършено от „Хамас“. Международната общност трябва да вземе мерки, за да не позволи напрежението да ескалира още повече. В Близкия изток е възможно да има мир и сигурност, но това ще се случи само тогава, когато спрат атаките срещу невинни хора и израелците и палестинците демонстрират искрено желание за започване на конструктивен диалог“, обобщава проф. Нимер.

