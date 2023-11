Носи ли вина ООН за геноцида в Руанда

П рез 1994 г. се случва нещо, което шокира целия свят. В продължение на около четири месеца, екстремистки групи от етническата група хуту избиват стотици хиляди жители на Руанда. Точният брой на загиналите остава неизяснен и до днес. Някои смятат, че жертвите на геноцида са около 200 000, а според други – най-малко 800 000. Много хора умират и в резултат на епидемиите, избухнали в африканската страна. В резултат на тези трагични събития, Руанда губи близо една четвърт от населението си. Темата за начина, по който ООН реагира на случилото се, е обект на много противоречия. В седмиците преди началото на атаките, организацията пренебрегва доклади, според които бойци от хуту трупат оръжия. Освен това, на мироопазващите сили в Руанда е забранено да използват огнестрелни оръжия, освен ако не бъде стреляно по тях. Всъщност, всичко това е само върхът на айсберга.

„Най-голямата грешка на моята администрация“

След края на геноцида, президентът на САЩ в периода 1993 – 2001 г. Бил Клинтън посещава Руанда няколко пъти. По време на своите визити, той признава, че е трябвало да направи повече, за да предотврати насилието. По думите на Клинтън, той не е оценил „напълно дълбочината и скоростта, с която страната била погълната от този невъобразим ужас“. Държавният глава също така добавя, че това е „най-голямата грешка на моята администрация“. Разсекретени преди няколко години документи, обаче, разкриват шокиращи подробности за информацията, с която разполагал Белият дом. Близо две седмици преди избухването на насилието, Клинтън бил уведомен, че хуту планират избиването на голям брой представители на групата тутси. Той получил няколко доклада, в които се акцентирало върху думата „геноцид“. Истината е, че президентът знаел какво ще се случи, но решил да не се намесва. Опитвайки се да оправдае своите действия, Клинтън заявява следното: „Дали ще се включим в някой от етническите конфликти по света трябва да зависи от кумулативната тежест на заложените американски интереси“.

Доставки на оръжия

Около три месеца преди началото на геноцида, мироопазващите сили на ООН в Руанда заловили френски самолет, който се приземил тайно в страната. В него били открити много оръжия и муниции, идващи от държави като Франция, Белгия, Великобритания, Египет и Гана. Всички те били предназначени за бойците от хуту – нещо, което е в разрез с международното право (на страните от ООН било забранено да продават оръжия на Руанда). Командващият силите на ООН Ромео Далер докладва за това на своите началници и призовава белгийския министър на отбраната да даде обяснение за случилото се. Той предупреждава, че се задава избухването на невиждано до този момент насилие и световната организация трябва да разположи повече миротворци в страната. Призивът му не води до промяна в политиката на ООН. На Далер е обяснено, че няма за какво да се притеснява, а пратката трябва да достигне до представителите на хуту.

Реакцията на Обединените нации, всъщност, не е особено изненадваща, смятат някои експерти. Те отбелязват, че по това време генерален секретар на ООН е Бутрос Бутрос-Гали. През 1990 г., само четири години преди началото на геноцида, той е външен министър на Египет и подписва договор с представители на хуту за изпращането в Руанда на оръжия на обща стойност 26 млн. долара. Години по-късно, Бутрос-Гали отбелязва, че сключването на въпросната сделка било част от задълженията му. „Не вярвах, че продаването на няколко хиляди огнестрелни оръжия може да промени ситуацията“, добавя той. Съществуват сведения, че Бутрос-Гали бил активен участник в преговорите с хуту и настоявал египетският президент Хосни Мубарак да одобри сделката. След пристигането на първата пратка (тя се състояла от огнестрелни оръжия, муниции, гранатомети, 18 000 снаряда, както и около 60 тона гранати), посланикът на Руанда в Египет изпратил благодарствено писмо на Бутрос-Гали.

Реакцията на Съвета за сигурност на ООН

Когато насилието в Руанда започва да се разгаря, Съветът за сигурност на ООН се събира, за да обсъди как може да бъде избегнато задълбочаването на кризата. По това време екстремистите от хуту открито призовават за избиването на всички тутси в страната. Всеки ден, хиляди души стават жертва на конфликта. Въпреки това, САЩ и Франция открито заплашват, че ще наложат вето на всяко предложение за намеса в Руанда. Нещо повече – те дори не се съгласяват да бъде използвана думата „геноцид“ в резолюциите на ООН, свързани със събитията в африканската държава. Освен това, Вашингтон и Париж били категорично против изпращането на допълни мироопазващи сили в Руанда.

