Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Ц елта на правителството е да превърне железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната. Това каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. По-рано правителството проведе седмичното си заседание.

"Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и непровеждане на реформи", отбеляза Караджов.

Той обясни, че в Плана за възстановяване и устойчивост е записано, че трябва бъде проведена реформа в пътническите железопътни превози и срокът е до края на годината.

"Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците. Има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги, макар че още от 2019 г. има такава възможност", каза още Гроздан Караджов.