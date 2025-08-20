България

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и непровеждане на реформи, отбеляза министърът на транспорта и съобщенията

20 август 2025, 11:59
Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна
След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки
Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител
Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме
Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя
800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”
Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско
Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Ц елта на правителството е да превърне железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната. Това каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. По-рано правителството проведе седмичното си заседание.

Караджов: Конкуренцията в жп превоза на пътници ще доведе до по-високо качество на услугата

"Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и непровеждане на реформи", отбеляза Караджов.

Той обясни, че в Плана за възстановяване и устойчивост е записано, че трябва бъде проведена реформа в пътническите железопътни превози и срокът е до края на годината.

Желязков: Европейското законодателство ни задължава да либерализираме жп превоза на пътници

"Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците. Има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги, макар че още от 2019 г. има такава възможност", каза още Гроздан Караджов.

Източник: Николай Трифонов/БТА    
Караджов жп транспорт
Последвайте ни
Работник пострада тежко в завод

Работник пострада тежко в завод "Арсенал"

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

pariteni.bg
Колко е „честитката“ за шофиране с 80 км/ч над разрешените 140 км/ч на магистрала

Колко е „честитката“ за шофиране с 80 км/ч над разрешените 140 км/ч на магистрала

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 12 минути

Любопитното е, че това е вторият път, когато актьорът има подобен „пчелен инцидент“ на червен килим

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

България Преди 13 минути

Предложението беше внесено от премиера Желязков за обсъждане на заседанието на МС в сряда

Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

България Преди 1 час

Сигналът е подаден във вторник вечер

<p>Ядяща мозъка амеба е открита в&nbsp;питейната вода в Австралия</p>

Смъртоносна амеба, ядяща мозъка, е открита в питейната вода в Австралия

Свят Преди 1 час

Амебата прониква през носа, достига до мозъка и причинява заболяване с почти 100-процентова смъртност

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

България Преди 2 часа

Инцидентът стана в нощта на 15 август на кръстовището на бул. "Константин Величков" и "Възкресение"

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Любопитно Преди 2 часа

„Ози Озбърн: Завръщане у дома“, чиято премиера беше предвидена за понеделник, 18 август, по BBC One, бе внезапно свален от програмата още същия ден

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 2 часа

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България Преди 2 часа

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

Свят Преди 2 часа

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили под ръководството на САЩ

Снимката е илюстративна

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

България Преди 2 часа

От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Свят Преди 2 часа

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Малките неща Преди 2 часа

Как да изберем?

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп не даде повече подробности

<p>Разкриха причината за смъртта на&nbsp;звездата от &bdquo;Лило и Стич&ldquo; Дейвид Бел</p>

Аутопсията на звездата от „Лило и Стич“ Дейвид Бел разкри множество заболявания

Свят Преди 2 часа

Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой“

Свят Преди 2 часа

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Свят Преди 3 часа

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от "Хамас", на фона на новото предложение за спиране на огъня в Газа

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Син на принцесата на Норвегия обвинен в 4 изнасилвания

Edna.bg

В Алжир потвърдиха: Аркам Бурас няма да остане за слеващите мачове

Gong.bg

Манчестър Юнайтед няма да привлича нов вратар през лятото

Gong.bg

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал"

Nova.bg

Убиецът от Първомай влязъл в дома на жертвата с маска и специални дрехи

Nova.bg