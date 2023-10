Как дроновете се превръщат във все по-важен елемент от войната в Украйна

Н а фона на продължаващите сражения в Украйна, една новина привлече голямо внимание и се превърна в обект на много анализи. Става въпрос за данните, разпространени от Киев, според които през септември Русия е извършила рекорден брой атаки с дронове – над 500. Повечето от тях били насочени срещу цели в градове като Одеса, Измаил и Рени. Световните медии припомнят, че предишният рекорд беше поставен през май, когато Москва осъществи 413 нападения с безпилотни летателни апарати. В същото време, зачестяват и случаите на атаки с дронове на руска територия. Експертите са единодушни, че тези апарати се превръщат във все по-важен елемент от конфликта в Украйна.

In Ukraine’s slow-moving counteroffensive, a fleet of cheap, mostly off-the-shelf drones is helping Ukrainian forces evade and target sophisticated Russian air defense systems.https://t.co/IADqQQbpFJ pic.twitter.com/WaQx0Ur7QD — The New York Times (@nytimes) September 22, 2023

Стратегията на Русия

Кремъл осъзна значението на дроновете и започна да ги използва масово в началото на 2023 г., коментира ръководителят на украинското военно разузнаване ген. Кирило Буданов. Според него, Москва до голяма степен копира тактиката на Киев и все по-често използва малки щурмови групи с няколко бронирани машини и танкове.

„Дроновете представляват ефикасно оръжие, използвано и от двете страни в конфликта. Това е напълно обяснимо, тъй като те имат редица преимущества“, заяви за Vesti.bg професорът по право и международни отношения от университета в Сиракюз Питър Банкс.

„От една страна, те са сравнително евтини и лесни за употреба, а от друга – животът на човека, който ги управлява, не е заплашен по никакъв начин. Не на последно място, дроновете могат да изминават големи разстояния и да атакуват цели с впечатляваща точност“, добавя той.

Повечето експерти отбелязват, че Русия използва предимно ирански безпилотни летателни апарати. Любопитна подробност за тях е, че голяма част от компонентите им са произведени в САЩ и Европа. Това стана ясно от документ, изпратен на властите в Киев от западните им партньори преди няколко месеца. Според доклада, цитиран от вестник „Гардиън“, общо над 100 елемента, създадени от компании в държави като Швейцария, Германия, Холандия, Полша и САЩ, са били открити в дронове „Шахед-131“ и „Шахед-136“, който може да развие скорост от 180 км/ч и да измине около 2000 км. „Иран използва за производството на безпилотни летателни апарати предимно вече налични компоненти, търговията с които не е подложена на почти никакъв контрол“, се подчертава в документа.

Drones have become a crucial capability for Ukraine to defend itself against Russian aggression.



Every day, Ukrainian warriors use drones to strike enemy positions with pinpoint accuracy and efficacy.



I thank them for their excellent work🇺🇦@United24media pic.twitter.com/7eBSWj5ans — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2023

Отговорът на Украйна

През последните месеци рязко зачестиха съобщенията за атаки с дронове, извършени на руска територия. Според Москва, зад тези нападения стоят властите в Киев. Има сведения, че някои от апаратите са оборудвани с таймери. В резултат, взривното устройство, което те пренасят, може да експлодира няколко часа след приземяването на машината. Въпросните дронове са малки и на практика могат да бъдат изстреляни отвсякъде, а в същото време са способни да изминат няколкостотин километра.

Обект на много коментари стана и атаката срещу летището в Курск, извършена на 28 август. Тогава бяха поразени няколко самолета, както и радарни системи. Интересното в случая е, че използваните дронове били направени от…картон. Това може да звучи необичайно или дори комично, но се оказва, че подобни апарати са изключително ефективни. Твърди се, че тези машини са невидими за руските радари, а взривните устройства, които пренасят, са много мощни. Те могат да изминат между 40 и 120 км. и да носят товар от около 5 кг.

Всичко това кара редица анализатори да смятат, че ролята на безпилотните апарати в стратегията на Украйна става все по-важна. Показателни са думите на Кирило Буданов, според когото Киев залага на използването на дронове, за да „изтощи“ руската противовъздушна отбрана. „Те улесняват операциите по освобождаването на териториите, окупирани от руската армия“, заяви той в интервю за списание „Икономист“. Към момента, най-често използваният модел дрон е т. нар. „Бобър“. Той има аеродинамична форма, размахът на крилата му е около 2,5 м., скоростта, която развива, е между 150 и 200 км/ч и може да пренася до 20 кг. взривно вещество. Цената му е над 100 000 долара.

BREAKING: Iran is helping Russia build a drone factory east of Moscow, the White House says. It would boost the Kremlin's supply of a key weapon in the war on Ukraine. https://t.co/onjdhyx0zM — The Associated Press (@AP) June 9, 2023

Война на дронове

Всеизвестен факт е, че войната в Украйна далеч не е първия конфликт, в който се използват дронове. Извършването на атаки с подобни машини е тактика, прилагана и във Виетнам, Косово, Афганистан, Ирак, а и Нагорни Карабах. Въпреки това, анализаторите са единодушни, че ситуацията в Украйна е уникална, тъй като за пръв път в историята се използват толкова много дронове. По данни на базирания в Лондон Кралски институт на обединените служби, на месец Киев губи по приблизително 10 000 безпилотни летателни апарати. Някои от влезлите в употреба машини са с размах на крилата от едва 12 мм. (т. нар. „Черен стършел“ е с такава големина. Той се произвежда в Норвегия, разполага с миниатюрна камера и се използва за събиране на разузнавателни данни), а други – над 15 м. Сред предпочитаните от Русия дронове пък са „Орион“, които могат да носят ракети и да атакуват различни цели.

„Да се прогнозира какво предстои да се случи е сложна задача. Очевидно е, че конфликтът няма да приключи скоро, като и двете страни в него ще продължат да използват дронове. Пред Русия стои едно основно предизвикателство – откъде да си набавя необходимите за производството и поддръжката им материали. Несъмнено, страната, която може да помогне на Кремъл, е Иран“, смята проф. Банкс.

Украйна на свой ред не спира да получава значителна помощ от западните си партньори. Освен това, голяма част от дроновете, използвани от Киев в хода на войната, всъщност са търговски (повечето от тях са произведени в Китай). Безспорно, въпросните машини не са особено ефективни, тъй като не са предвидени за участие в бойни действия, но в същото време са евтини и лесни за употреба.

