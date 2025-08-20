С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

280 образователни институции са с новоизбрани директори, обявиха от пресцентъра на МОН.

През юли бяха проведени два етапа на конкурси. Изборните процедури обхванаха държавни и общински училища, както и специализирани центрове като Центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), Центровете за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и Държавния логопедичен център.

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, на осем центъра за подкрепа на личностното развитие, на три Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център, информират от МОН.