Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

О птимист съм, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на журналистически въпрос има ли шанс светът да си отдъхне от войната в Украйна. Бойко Борисов и Пловдивският митрополит Николай посетиха новострояща се църква в Пловдив.

"Аз мисля, че президентът Тръмп проведе една, навремето се казваше, "ювелирна операция". На него му стигна куража да заложи авторитета си и да направи срещата с президента Путин. Много сложна среща, с много личен заряд и много тежка отговорност за президента Тръмп. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме ние - европейските държави и Украйна", каза Борисов.

Той посочи, че американският президент Доналд Тръмп е поканил председателя на Европейската комисия и лидерите на най-големите държави – Великобритания, Франция, Германия и Италия, и заедно с украинския президент Зеленски са направили доста правилни стъпки.

"Вчера имахме дълъг разговор по това, което се е случило там, и аз съм оптимист", заяви лидерът на ГЕРБ, който участва в онлайн среща с лидерите на Европейската народна партия (ЕНП).

Той отбеляза, че жертвите трябва да спрат и да се седне на масата на преговорите.

"Доколкото, мисля, че добре познавам президента Путин, той пък няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", заяви Борисов.

"Колкото и някои да подценяваха качествата на президента Тръмп, той за мен направи изключително силен ход, който, ако е успешен, ще е успешен за всички. Ако не успеят, това е лошо и за Европа най-вече, лошо и за нашия регион", добави той.

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски