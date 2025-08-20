Любопитно

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Новите монети ще започнат да се появяват през следващите седмици

20 август 2025, 14:06
Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II
Източник: gettyimages

К ралският монетен двор обяви, че последната партида монети от 1 паунд на кралица Елизабет II влиза в обращение в Обединеното кралство, съобщава Sky News.

Над 23 милиона монети с изображение на покойния монарх ще бъдат пуснати в обращение, както и 7,5 милиона нови монети от 1 паунд с изображение на крал Чарлз III.

Кралският монетен двор заяви, че последните монети на кралицата, които са датирани от 2022 г., са най-редките монети от 1 паунд в активно обращение и ще бъдат последните с портрет на Елизабет II.

Всички монети на Обединеното кралство, изобразяващи покойната кралица, ще останат законно платежно средство и в активно обращение, за да се осигури плавен преход и да се сведат до минимум въздействието върху околната среда и разходите.

Новите монети ще започнат да се появяват в джобовете и касите в цялата страна през следващите седмици.

Досега монетите от 50 пенса и 1 паунд са единствените купюри с портрета на краля, които са влезли в обращение, след въвеждането на неговия портрет върху монетите на Обединеното кралство през 2023 г.

Монетите от 1 паунд на краля - близо три милиона от които бяха пуснати в обращение през август миналата година - също имат сложен дизайн на пчела на обратната страна.

Те са част от колекцията Definitive, която е вдъхновена от флората и фауната на Британските острови.

В Обединеното кралство в обращение има около 24,7 милиарда монети, като монетите на краля представляват само около 0,004% от тях, което прави новите му монети изключително желани за колекционерите.

Източник: Sky News    
Монети Кралица Елизабет II Монети Крал Чарлз III Кралски монетен двор Монетно обращение Обединено кралство Монети от 1 паунд Редки монети Нови монети Законно платежно средство Колекционерска стойност
