Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Ж ена, обявена за изчезнала от семейството си в Тексас, е открита да живее сред изгубено „африканско“ племе в горите на Шотландия, съобщава The Post .

Кралството Кубала твърди, че са се заселили в гора край Джедбърг с намерението да си върнат земи, които, според тях, са били отнети от предците им в Шотландските планини преди 400 години.

Групата се състои от лидера – крал Атене, 36-годишен, бивш оперен певец с артистичното име Кофи Офе, неговата съпруга кралица Нанди и тяхната слугиня Аснат.

Оказва се, че Аснат, наричана още Лейди Сафи, всъщност е Каура Тейлър от Тексас, която семейството ѝ в САЩ е издирвало като изчезнала.

„За британските власти очевидно не съм изчезнала“, казва тя в видео съобщение от лагера. „Оставете ме на мира. Аз съм възрастна жена, не безпомощно дете.“

Групата заяви във вторник, че „не признава местните закони“ и че е била подложена на преследване от хора, които не разбират начина им на живот. Те са получили заповеди за изселване и дори са били нападнати, когато палатките им били подпалени.

Вместо да се подчинят на местните власти, те твърдят, че признават единствено законите на своя Бог, когото наричат Яхова.

Кралят дори заявява, че е потомък на Месията.

Missing Texas woman Kaura Taylor found living in lost ‘African’ tribe in Scotland https://t.co/Fr5pb0W6u7 pic.twitter.com/s8VQcaG51K — New York Post (@nypost) August 20, 2025

Присъствието им озадачава местните жители, макар племето да твърди, че води прост живот – къпят се в близък поток, живеят в палатки и се свързват с природата.

„Ние живеем прост живот, връщайки се към невинността“, казва крал Атене. „Свързваме се с природата. Свързваме се с дърветата около нас. Всяка сутрин се заземяваме. Къпем се в изворната вода. Живеем прост живот, разчитайки всекидневно на създателя за храна, подслон и дрехи. Живеем в палатка без стени, но не се страхуваме от никого, защото имаме закрилата на създателя, Яхова.“

Той продължава: „Много хора нямат очи да видят и уши да чуят. Виждат нещата и съдят, без да разбират. Това включва и правителството на Великобритания, което твърди, че културата и религията са толерирани в страната, но Кралството Кубала е понесло изпитания и гонения от властите, които не разбират и не приемат. Но Кралството Кубала не може да бъде унищожено, защото ни помага създателят на небето и земята, нашият Бог. Докато Той е с нас, никой няма да може да унищожи Кралството Кубала.“

Те твърдят, че са изгубено племе на евреи, че кралят им е потомък на Давид Месията, и че предците им били прогонени, когато Елизабет I депортирала местните чернокожи якобити.

Групата казва, че водят прост живот и целта им е да изпълнят пророчество – да установят своето царство и да съберат отново другите „изгубени племена“.

„Следваме законите на създателя, всичко принадлежи на този, който го е създал“, казва още крал Атене.

„Не вярваме, че някаква власт притежава земята. Земята принадлежи на Отца. Не знаем нищо за изселване. Всичко, което знаем, е, че сме тук, за да останем и да установим нашата власт и сила, точно както са правили предците ни.“

Крал Атене описва престоя си в Шотландия като „поклонническо пътуване“.

Той твърди: „Пророчеството гласи: ‘След 400 години, когато моите предци бъдат унищожени от земята на Шотландия, от земята на Великобритания, ще отидат в плен и ще изгубят своята идентичност. Но след 400 години ще се върна и ще ги върна на земята на обещанието.’ Аз следвам предопределението на предците и призива на боговете. Призивът на нашия създател да тръгнем на това пътешествие е най-важното в живота ни. Това е пътешествие на надеждата – поклонничество.“

Съпругата му, кралица Нанди, 43-годишна майка на седем деца, родена като Жан Гашо, публикува изявление в социалните мрежи.

„Ние сме изгубените племена на евреите и сме се завърнали, за да заявим Шотландия като наша родина – земя, открадната от Елизабет Първа преди 400 години, когато тя депортира всички чернокожи от Шотландия и Англия, които не бяха африканци, а местни жители на земята“, пише тя. „Якобитите бяха черни, от техния прародител Яков, Якобо, чернокож мъж. Според нашия пророк Атене, Йерусалим е в Шотландия и той е семе и потомък на Давид, Месията. Старият свят си отива, Вторият изход е започнал, и само онези, които живеят извън системата, в шатри, ще бъдат спасени, когато влезем в хилядолетното царство Кубала, а светът остане назад.“

Съветът на Шотландските граници заяви, че „работи заедно с полицията в Шотландия“, за да се справи със ситуацията.

„Това включва предоставянето на съвети и информация относно жилищни варианти и други услуги за подкрепа“, каза говорител.