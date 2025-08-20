България

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Предложението беше внесено от премиера Желязков за обсъждане на заседанието на МС в сряда

20 август 2025, 12:15
Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО
Източник: БТА

М инистерският съвет прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на Националната служба за охрана (НСО), съобщиха от правителствената пресслужба.

С указ на президента от 28 юли 2020 г. Емил Тонев е назначен на длъжността началник на НСО. С писмо от 27 юни 2025 г. на главния секретар на президента е постъпило предложение генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на НСО. 

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

В началото на днешното заседание премиерът Росен Желязков съобщи, че ще предложи Емил Тонев да бъде преназначен. Министерският съвет ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ, каза премиерът.

Кой е генерал-майор Емил Тонев

Генерал-майор Емил Тонев е роден през 1970 г. в Хасково, посочва НСО на своя сайт. Завършва Военния факултет на Националната спортна академия с магистърска степен през 1993 г. Майстор на спорта по кикбокс.

През 1995 г. постъпва на работа в системата на МВР. В продължение на три години е асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност. От 1997 г. до 1999 г. работи в Бюрото за оперативно издирване, а от 1999 г. до 2004 г. - в Дирекция „Национална служба сигурност“, където заема оперативни длъжности.

През 2004 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО, като последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор и началник на отдел.

През 2000 г. завършва едногодишен курс за първоначална подготовка на офицери по национална сигурност в Академията на МВР, а през 2003 г. - двумесечен курс в Международна правоохранителна академия (ILEA) в Будапеща, Унгария. През 2007 г. завършва курс „Дипломатическа сигурност“, „Лична и постова охрана“ в ILEA, Будапеща, Унгария; през 2012 г. - курс „Охрана на високопоставени личности“ в Дирекция за международно сътрудничество на френската полиция в Ойсел, Франция , а през 2014 г. - курс „Дипломатическа сигурност“, „Разкриване на враждебно наблюдение“, Атина, Гърция.

През 2018 г. завършва стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана“ във Военната академия „Георги Ст. Раковски“.

С указ от 2016 г. на президента е назначен за заместник-началник на НСО. С друг указ на държавния глава от 2020 г. е назначен за изпълняващ правомощията на началник на НСО. По-късно същата година е назначен на длъжност началник на НСО и е удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“. През септември 2024 г. президентът Румен Радев го удостои с висше офицерско звание „генерал-майор“.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
