Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Общият брой на гостите на тържеството е било от 750 лица

Обновена преди 58 минути / 20 август 2025, 12:53
Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен
Източник: Thinkstock\Guliver

М асова сватба в Сливен приключи със 100 души в болница. Сред получилите неразположения са деца и възрастни от различни области в страната - всички, присъствали на сватбено тържество в неделя в Сливен.

Общият брой на гостите на тържеството бил 750 лица. Храната, сервирана по време на тържеството, била домашно приготвена. Хората празнували на открито и след тържеството 100 от тях са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура. От БАБХ съобщиха, че 66 души са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в области Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.

Прави се епидемиологично проучване.

Сформиран е екип от служители на РЗИ Сливен и ОДБХ Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Взети са проби за микробиологичен анализ от консумирана на мероприятието храна.

"От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица", съветват от Агенцията по храните. 

Източник: БГНЕС    
Хранително отравяне Сватба Сливен БАБХ Заболели Хоспитализация Епидемиологично проучване Домашно приготвена храна Стомашно-чревни оплаквания
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

