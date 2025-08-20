Израел одобри плана за превземането на Газа

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

М инистърът на отбраната Израел Кац одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа, наричайки операцията "Колесниците на Гидеон II", съобщи The Jerusalem Post.

Планът му беше представен от началника на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир и висшето командване на военните.

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

На срещата присъстваха и заместник-началникът на генералния щаб генерал-майор Тамир Ядай, началникът на дирекция "Военно разузнаване", началникът на дирекция "Военни операции", ръководителят на отдела за координация на правителствените дейности в териториите, представители на "Шин Бет“ (Израелската агенция за сигурност) и други висши служители в системата за сигурност.

Твърди се, че превземането на град Газа е продължение на първата операция "Колесниците на Гидеон".

За да се съобрази с необходимите нива на готовност, израелската армия реши да изпрати около 50 000 повиквателни заповеди на резервисти, в допълнение към тези, които вече са на служба, съобщи "Джерузалем пост".

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

Одобрени бяха и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава, за да се изолират терористите на "Хамас".

"Оперативното планиране продължава както обикновено. Решени сме да изпълним решението на кабинета за превземане на град Газа, освен ако не бъде представена рамка, която включва освобождаването на всички заложници и прекратяване на войната при условията, определени от премиера“, заяви висш служител пред "Вашингтон пост" вчера.

Одобрението на плановете идва въпреки предложението, подкрепено от "Хамас", което би включвало освобождаването на 10 заложници в замяна на двумесечно прекратяване на огъня.

Нетаняху: Край на войната без разгрома на "Хамас" е победа за терористите

Докато Израел преглежда предложението, официални лица сигнализираха, че тъй като то не включва освобождаването на всички заложници, е малко вероятно Израел да отговори положително или да започне преговори въз основа на него.

"Политиката на Израел е последователна и не се е променила. Израел изисква освобождаването на всички 50 заложници в съответствие с принципите, определени от кабинета за прекратяване на войната“, заяви високопоставен политически източник пред The Jerusalem Post.

"Намираме се в решителен етап срещу "Хамас" и няма да оставим нито един заложник".