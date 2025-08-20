Свят

Израел одобри плана за превземането на Газа

Министърът на отбраната Израел Кац нарече операцията "Колесниците на Гидеон II"

20 август 2025, 13:23

"Уолстрийт Джърнъл": "Мъск изостави плановете си за нова политическа партия
Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания
Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома
Включен микрофон улови

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон
Нощ на насилие: Антиправителствени протести разтърсиха Белград

Нощ на насилие: Антиправителствени протести разтърсиха Белград
Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна
Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски
Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

М инистърът на отбраната Израел Кац одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа, наричайки операцията "Колесниците на Гидеон II", съобщи The Jerusalem Post.

Планът му беше представен от началника на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир и висшето командване на военните.

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

На срещата присъстваха и заместник-началникът на генералния щаб генерал-майор Тамир Ядай, началникът на дирекция "Военно разузнаване", началникът на дирекция "Военни операции", ръководителят на отдела за координация на правителствените дейности в териториите, представители на "Шин Бет“ (Израелската агенция за сигурност) и други висши служители в системата за сигурност.

Твърди се, че превземането на град Газа е продължение на първата операция "Колесниците на Гидеон". 

За да се съобрази с необходимите нива на готовност, израелската армия реши да изпрати около 50 000 повиквателни заповеди на резервисти, в допълнение към тези, които вече са на служба, съобщи "Джерузалем пост".

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

Одобрени бяха и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава, за да се изолират терористите на "Хамас".

"Оперативното планиране продължава както обикновено. Решени сме да изпълним решението на кабинета за превземане на град Газа, освен ако не бъде представена рамка, която включва освобождаването на всички заложници и прекратяване на войната при условията, определени от премиера“, заяви висш служител пред "Вашингтон пост" вчера.

Одобрението на плановете идва въпреки предложението, подкрепено от "Хамас", което би включвало освобождаването на 10 заложници в замяна на двумесечно прекратяване на огъня.

Нетаняху: Край на войната без разгрома на "Хамас" е победа за терористите

Докато Израел преглежда предложението, официални лица сигнализираха, че тъй като то не включва освобождаването на всички заложници, е малко вероятно Израел да отговори положително или да започне преговори въз основа на него. 

"Политиката на Израел е последователна и не се е променила. Израел изисква освобождаването на всички 50 заложници в съответствие с принципите, определени от кабинета за прекратяване на войната“, заяви високопоставен политически източник пред The Jerusalem Post.

"Намираме се в решителен етап срещу "Хамас" и няма да оставим нито един заложник".

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Израел Хамас Газа
Последвайте ни
Президентът Румен Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

Президентът Румен Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Котките помнят ли децата си

Котките помнят ли децата си

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 9 минути

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Любопитно Преди 48 минути

Новите монети ще започнат да се появяват през следващите седмици

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

България Преди 1 час

Целта е да се гарантира достъпът на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

България Преди 1 час

Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се отговори на въпроси

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Любопитно Преди 1 час

„Беше като да настъпи ден посред нощ. За миг не знаех какво става и останах напълно смаян“

<p>Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия</p>

Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия

Любопитно Преди 1 час

Вижте кои са вашите

<p>Най-малките&nbsp;и опасни врагове на човечеството: Комарите</p>

Летните болести, пренасяни от комари: Денга, чикунгуня и западнонилска треска

Свят Преди 2 часа

Ако климатичните прогнози се сбъднат, до 2060 г. разпространението на тези вируси на континента може да се увеличи петкратно

Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Любопитното е, че това е вторият път, когато актьорът има подобен „пчелен инцидент“ на червен килим

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

България Преди 2 часа

Предложението беше внесено от премиера Желязков за обсъждане на заседанието на МС в сряда

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Малка промяна в облеклото на президента - разрез на гърба, доближаващ го до цивилен костюм - бе замислена като символ на надежда за мир

Инцидент в Казанлък: Водач на транспортно средство е пострадал на територията на стопански обект

Инцидент в Казанлък: Водач на транспортно средство е пострадал на територията на стопански обект

България Преди 2 часа

Сигналът е получен в 11:15 часа

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

България Преди 2 часа

Той коментира и инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишно дете

Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

България Преди 3 часа

Стигна му куражът да заложи авторитета си и да направи срещата с Путин, коментира лидерът на ГЕРБ

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

България Преди 3 часа

Това е станало със заповед от главния секретар на МВР

Владимир Путин

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Свят Преди 3 часа

Според неговите противници и намеци от западни разузнавателни служби, Путин, на 72 години, страда от състояния, вариращи от незначителни като синдром на неспокойните крака до сериозни като рак и болестта на Паркинсон

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Любопитно Преди 3 часа

Крис Мартин не се отказва от традицията с камерата за целувки, въпреки скандала

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Джейми Карагър: Флориан Вирц може да се превърне в следващия Кевин Де Бройне

Gong.bg

Един мач дели Душан Керкез от голям кошмар

Gong.bg

Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО

Nova.bg

Борисов: Тръмп направи силен ход, Путин няма да пропусне да излезе от изолация

Nova.bg