Президентът Румен Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

По-рано МС прие решение, с което дава съгласие той да бъде преназначен на длъжността

20 август 2025, 14:05
Източник: iStock photos/Getty images

П резидентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана (НСО). Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По-рано Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на Националната служба за охрана.

С Указ № 177 на Президента на Република България от 28 юли 2020 г. Емил Тонев е назначен на длъжността началник на Националната служба за охрана. С писмо от 27 юни 2025 г. на главния секретар на Президента на Република България е постъпило предложение генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на Националната служба за охрана.

Предложението за преназначаване е на основание чл. 8, ал. 3 във връзка с чл. 7, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана. Назначаването на началник на НСО се извършва след съгласуване с Министерския съвет.

В началото на днешното заседание премиерът Росен Желязков съобщи, че ще предложи Емил Тонев да бъде преназначен. Министерският съвет ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ, каза премиерът.

Източник: БГНЕС    
Емил Тонев НСО преназначаване президентство Радев
