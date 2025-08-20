„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

„Български пощи“, съвместно с местните власти, стартират информационна кампания за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станции.

Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се дадат отговори на поставени от хората въпроси.

На 21.08.2025 г., 10.00 ч. в Пенсионерския клуб на с. Бели Извор, обл. Враца ще бъде организиран първият Информационен ден от кампанията с участието на Малинка Михайлова – ръководител на Областна пощенска станция Враца и Кирил Илиев – кмет на с. Бели Извор.