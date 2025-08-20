Свят

Летните болести, пренасяни от комари: Денга, чикунгуня и западнонилска треска

Ако климатичните прогнози се сбъднат, до 2060 г. разпространението на тези вируси на континента може да се увеличи петкратно

20 август 2025, 12:42
Летните болести, пренасяни от комари: Денга, чикунгуня и западнонилска треска
Д нес, на 20 август – Световния ден на комара, обръщаме внимание на едно от най-малките, но и най-опасните същества на планетата. С настъпването на разгара на лятото комарите вършат това, което умеят най-добре: лишават хората от сън и разнасят опасни вируси. Западнонилска треска в Италия, чикунгуня в Китай, денга във Франция, предаде Politico

Европейските държави, особено на юг, вече отчитат поредица от огнища, а в Китай се наблюдава тревожен ръст на случаите на чикунгуня. Болестите не са нови, но климатичните промени създават все по-благоприятни условия за някои видове комари и разширяват зоните на разпространение.

Западнонилската треска 

Западнонилската треска е отдавна позната в Европа – среща се целогодишно в различни части на континента. Тя се предава чрез обикновения домашен комар (Culex pipiens), който го разпространява от заразени птици към хора и някои животни.

При около 80% от заразените хора няма симптоми. В останалите случаи се наблюдава висока температура, а в тежки случаи вирусът може да засегне нервната система и да доведе до смърт.

От началото на 2025 г. пет държави вече са съобщили за заразени хора: България, Франция, Гърция, Италия и Румъния. Най-тежка е ситуацията в Италия – към 5 август са регистрирани 145 случая, включително 12 смъртни.

„Нормално е да има рязко увеличение на заболелите в този период от годината“, обяснява Тамаш Бакони, водещ експерт по трансмисивни и зоонозни болести в Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

„Можем да очакваме интензивен сезон, но е твърде рано да знаем как точно ще се развие ситуацията.“

Макар вирусът да присъства в Европа още от 60-те години, през последните десетилетия случаите стават повече и вече се срещат не само в Южна Европа, но и в Германия, Полша, Великобритания и дори в Балтийските държави.

„Вероятно ще наблюдаваме все повече случаи на север – възможно е дори Скандинавия да бъде засегната“, допълва Бакони.

Ваксина за хора срещу вируса все още няма. Съществува препарат за коне, а се разработват и ваксини за птици.

Денга и чикунгуня

За разлика от Западнонилската треска, денга и чикунгуня не са постоянно разпространени в Европа и обикновено се появяват само през лятото. Те се пренасят от азиатския тигров комар (Aedes albopictus) – вид, който се разпространи на континента през последните две десетилетия.

Денга може да предизвика грипоподобни симптоми – треска, силно главоболие, гадене, болки в ставите и мускулите. В тежки случаи води до вътрешни кръвоизливи, коремни болки и дори смърт. Рискът е по-висок при повторна инфекция, а най-уязвими са възрастни хора, бременни жени и деца. Въпреки това в Европа смъртните случаи са изключително редки – през 2024 г. не е регистриран нито един.

Чикунгуня се проявява със сходни симптоми: висока температура, обрив, главоболие, гадене и тежки болки в ставите и мускулите. Името идва от езика кимаконде в Танзания и означава „този, който се прегърбва“ – описание на стойката на болните, които често се свиват от болка в ставите. Макар повечето пациенти да оздравяват, до 40% развиват хроничен артрит.

Повечето от случаите на денга и чикунгуня, докладвани в Европа, са "внесени" - хора пътуват обратно от райони с огнища, които след това могат да бъдат разпространени на местно ниво.

През 2025 г. мащабни огнища се регистрират на островите в Индийския океан – Реюнион, Майот и Мавриций, както и в Мадагаскар, Сомалия и Кения.

Световната здравна организация предупреди, че ситуацията напомня на кризата отпреди 20 години, когато същите острови преживяха масови епидемии. „Ние призоваваме за спешни действия, за да не се повтори историята“, заяви Даяна Рохас Алварес, ръководител на екипа на СЗО по арбовирусите.

Разпространение в Европа

През последните години все по-често се отчитат и местни случаи в Европа. Затоплянето на климата и по-влажните лета създават идеални условия за тигровите комари, които вече се срещат почти навсякъде на континента.

Според проучване, публикувано в The Lancet Planetary Health, огнищата на денга и чикунгуня са станали по-чести и по-тежки след 2010 г., в синхрон с повишаването на температурите. „Нашите изследвания показват, че Европа преминава от единични случаи към трайно присъствие на тези болести“, заключават авторите.

Към 30 юли 2025 г. Франция и Италия са съобщили за заболели. Само във Франция има 49 локални случая на чикунгуня, разпределени в 14 огнища – необичайно голям брой според експертите.

Можем да очакваме ръст на местните случаи в бъдеще, ако сегашните тенденции продължат“, казва Бакони и посочва международните пътувания и по-дългите, горещи лета като основни фактори.

Ваксини и бъдещи рискове

В Европа вече има одобрени ваксини срещу денга и чикунгуня. При денгата се препоръчва една от тях само за хора, които вече са преболедували, заради риск от усложнения при повторна инфекция. За чикунгуня съществуват две ваксини, макар около едната да има съмнения за безопасността ѝ.

Ако климатичните прогнози се сбъднат, до 2060 г. разпространението на тези вируси на континента може да се увеличи петкратно.

