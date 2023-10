Номер или лакомство – изненадващата история на една от най-популярните традиции, свързани с Хелоуин

Т иквени фенери, деца и възрастни, облечени със страховити костюми и вкусни сладкиши, подготвени специално за Хелоуин – през последните години всичко това се превърна в нещо обичайно за нощта на 31 октомври. Тези традиции произхождат от САЩ, но се радват на растяща популярност в редица други държави, включително и у нас. Особено любима за всички малчугани е практиката да обикалят по улиците и да задават въпроса „номер или лакомство“. В интерес на истината, никой не знае къде и кога тази фраза била използвана за пръв път. Според повечето историци, въпросният обичай затвърдил мястото си в съвременната американска култура, след като бил включен в публикуван през 1951 г. комикс от поредицата „Фъстъчетата“. На следващата година пък се състояла премиерата на анимационния филм „Номер или лакомство“, в който „участвали“ едни от най-известните герои на „Дисни“ – Доналд Дък и племенниците му Хюи, Дюи и Луи.

Древният произход на Хелоуин

Всеизвестен факт е, че в основата на Хелоуин стои древният келтски празник Самхайн, който се отбелязвал в нощта на 31 октомври. Келтите, които преди около 2000 години населявали обширни територии, част от които обхващали съвременните Ирландия, Великобритания и Северна Франция, вярвали, че тогава мъртвите се завръщали в нашия свят. За да изразят почитта си към починалите, хората палели големи огньове и правели жертвоприношения. Освен това, някои келти се обличали със специално подготвени за Самхайн костюми, направени от животински кожи, за да прогонят злите сили (това напомня за популярните по нашите географски ширини кукерски игри).

В голяма степен, въпросната традиция се запазила през вековете. Хората в различни части на Европа започнали да се обличат като призраци, демони или други ужасяващи създания. Те правели всевъзможни „номера“, в замяна на които получавали напитки и храна. Приготвяли се и обилни трапези с голям брой ястия, които трябвало да останат недокоснати цяла нощ, за да може духовете да утолят своя глад.

Средновековни традиции

До IX в. повечето келтски обичаи били изместени от християнството. Част от тях все пак се запазили, макар и променени. Пример в това отношение е решението на Римокатолическата църква да обяви 2 ноември за Ден на всички души (т. нар. All Souls’ day), в който се почита паметта на мъртвите. Отбелязването му било съпътствано от паленето на големи огньове и носенето на различни костюми, създадени специално за празника, което напомня изключително много на келтските традиции.

В някои райони на Стария континент бил разпространен обичаят бедни хора да посещават домовете на богати семейства. Домакините приготвяли сладкиши, с които гощавали своите гости, които на свой ред обещавали да се молят за душите на починалите близки на стопаните на къщата. Въпросната практика по-късно се трансформирала в нещо различно – деца и младежи обикаляли от врата на врата, искайки храна, пари или, в някои случаи, бира. В Шотландия и Ирландия участниците в празненствата се маскирали и получавали подаръци. Вместо да обещават, че ще се молят за покойниците, те рецитирали поеми, пеели песни, разказвали анекдоти или изпълнявали някакви „номера“, а наградите, които получавали, най-често били плодове, ядки или дребни монети.

Нощта на Гай Фокс

Начинът, по който днес се отбелязва Хелоуин, до известна степен е свързан и с Нощта на Гай Фокс. Историята на този празник започва със събитията, случили се на 5 ноември 1605 г., когато бил осуетен т. нар. Барутен заговор – провален опит за убийството на британския крал Джеймс I от група английски католици. Планът бил да се взриви Камарата на лордовете, като Гай Фокс бил натоварен със задачата да пази експлозивите, поставени от заговорниците. Той, обаче, бил арестуван и екзекутиран. В резултат на тези събития, всяка година на 5 ноември в Лондон започнали да се събирали хора, които палели големи огньове в чест на крал Джеймс I.

В празненствата понякога се включвали и деца. Те си слагали маски и искали дребни монети от минувачите, а освен това носели и чучела, които по-късно били изгаряни. Някои от тях символизирали Гай Фокс, а други – „костите“ на папата, за когото мнозина смятали, че стои зад неуспешното покушение на краля. Празникът имал силни религиозни оттенъци и се превърнал във важна част от антикатолическото движение в Обединеното кралство. Напрежението ескалирало в няколко града, сред които Луис и Гилфорд, което довело до избухването на масови размирици.

Бонбони за 3 млрд. долара

Европейците, емигрирали в Северна Америка през XIX в. (особено онези, напуснали Ирландия по време на Големия глад, обхванал страната в средата на века), допринесли изключително много за популяризирането на Хелоуин. В началото на XX в., представители на ирландските и шотландските общности в САЩ възродили традициите да се носят маски и костюми по случай празника. Правенето на „номера“ пък станало любимо занимание на редица младежи през 20-те години на миналия век. Голямата депресия, обаче, превърнала това в сериозен проблем, тъй като наглед невинните пакости понякога прераствали в актове на вандализъм, обири и безредици.

Постепенно, обичаят да се раздават лакомства започнал да се радва на все по-голяма популярност, но това се променило по време на Втората световна война, когато били наложени стриктни ограничения за консумацията на захар. След приключването на конфликта, традицията се възродила с пълна сила. Голямата ѝ популярност се оказала отлична възможност за компаниите, произвеждащи бонбони и други захарни изделия. Те започнали да рекламират продуктите си, поставяйки специален акцент върху Хелоуин. Статистиката сочи, че в наши дни празникът е изключително доходоносен бизнес. Всяка година, жителите на САЩ харчат по над 3 млрд. долара за лакомства в дните около 31 октомври.

